Truyền thông Bắc Triều Tiên nhấn mạnh về đoàn kết và trung thành nhân ngày sinh cố lãnh tụ

Photo : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 16/2 đồng loạt nhấn mạnh về tinh thần "nhất tâm đoàn kết" và kêu gọi lòng trung thành nhân kỷ niệm 84 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il.Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, cùng ngày nhắc lại tư tưởng "nhất tâm đoàn kết" của cố Chủ tịch Kim Jong-il với nội dung rằng trung tâm duy nhất của sự đoàn kết một lòng là lãnh tụ, và nền tảng tư tưởng của sự đoàn kết đó phải trở thành tư tưởng cách mạng của lãnh tụ, đó là ý chí kiên định, không lay chuyển. Tờ báo cũng khẳng định đoàn kết chính là cốt lõi của sức mạnh chính trị, tư tưởng quốc gia.Bài viết nhắc lại các khẩu hiệu trước đây của cố Chủ tịch Kim Jong-il, như "chủ nghĩa xã hội kiểu Bắc Triều Tiên", "tự lực cánh sinh"; khẳng định với sự đoàn kết một lòng, miền Bắc sẽ vượt qua được mọi khó khăn, đẩy nhanh sự phát triển toàn diện của chủ nghĩa xã hội. Bài báo kêu gọi phải đưa nước này nhanh chóng trở thành một cường quốc số một thế giới đúng như mong ước của lãnh tụ vĩ đại.Bên cạnh đó, báo Lao động còn nhấn mạnh về lòng trung thành phụng sự tư tưởng và sự lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un; ủng hộ Tổng Bí thư bằng tư tưởng chính trị và cả tính mạng.Bắc Triều Tiên gọi ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Jong-il 16/2 là "Kwangmyongsong", nghĩa là “Tết Ngôi sao tỏa sáng”. Trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh thần tượng hóa đương kim lãnh đạo Kim Jong-un, cụm từ này có chiều hướng ít được sử dụng hơn. Thay vào đó, các phương tiện truyền thông miền Bắc chủ yếu sử dụng các cụm từ như "Ngày lễ tháng 2", hay "Kỷ niệm 84 năm ngày sinh đồng chí Kim Jong-il".Chủ tịch Kim Jong-un, người thường xuyên tới viếng cung Thái dương Kumsusan vào ngày sinh của cha mình kể từ khi lên nắm quyền, đã không tới viếng nơi này từ năm 2022. Tuy nhiên, vào năm ngoái, ông Kim đã công khai hoạt động viếng sau 4 năm.