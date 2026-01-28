Photo : KBS News

Hàn Quốc đã chính thức lọt vào danh sách ứng viên cuối cùng cho dự án đóng tàu ngầm mới Canada với quy mô lên tới 60 nghìn tỷ won (khoảng 41,54 tỷ USD). Nếu trúng thầu, đây là một dự án xuất khẩu đơn lẻ có quy mô lớn nhất của Hàn Quốc từ trước tới nay.Chính phủ Hàn Quốc đã lập ra đoàn đặc phái viên do Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik dẫn đầu để dốc toàn lực hỗ trợ cho dự án trong cuộc đua quyết liệt cuối cùng với Đức.Vào ngày 2/2 vừa qua, phái đoàn quan chức Canada đã tới thăm nhà máy đóng tàu của hãng Hanwha Ocean tại thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc). Lá quốc kỳ của Canada đã được treo trang trọng trên chiếc tàu ngầm do Hàn Quốc sản xuất. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thậm chí đã tổ chức nghi lễ duyệt đội danh dự để chào đón đoàn.Dự án tàu ngầm tuần tra của Canada có quy mô 60.000 tỷ won, bao gồm việc đóng mới tối đa 12 tàu ngầm lớp 3.000 tấn và cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vận hành (MRO) trong vòng 30 năm.Trước thềm công bố kết quả cuối cùng trong nửa đầu năm nay, liên danh giữa hai công ty Hàn Quốc là Hanwha Ocean và Công nghiệp nặng Hyundai đang cạnh tranh gay gắt với tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức. Hàn Quốc đang đề ra lợi thế cạnh tranh cốt lõi là kinh nghiệm đóng mới và vận hành tàu ngầm diesel lớn nhất thế giới, cùng năng lực bàn giao tàu nhanh chóng. Được biết, phía Canada đang đánh giá rất cao hệ thống vận hành tàu ngầm cũng như năng lực của Hải quân Hàn Quốc.Trong khi đó, cường quốc tàu ngầm là Đức lại làm nổi bật thế mạnh về khả năng hợp tác an ninh liên tục với Canada trong khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phía Canada thì nhấn mạnh điều quan trọng là bên nào sẽ cung cấp những cơ hội kinh tế tốt nhất. Đặc biệt, trước yêu cầu đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô, phía Đức đề xuất xây dựng nhà máy pin của hãng Volkswagen, còn phía Hàn Quốc đề xuất hợp tác hệ sinh thái hydro của tập đoàn ô tô Hyundai.Giám đốc Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Lee Yong-cheol nhấn mạnh nếu giành được hợp đồng, dự án sẽ không chỉ đóng góp vào hợp tác công nghiệp Hàn-Canada và tạo ra việc làm, mà còn là cơ hội để nâng cao đáng kể uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc K-defense đối với thế giới, đặc biệt là các quốc gia NATO.Cuộc đối đầu sắp tới với Đức trong dự án tàu ngầm Canada được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt để Hàn Quốc vươn mình trở thành một trong 4 cường quốc công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới.