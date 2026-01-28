Hơn 90% người hâm mộ BTS trả lời từng học tiếng Hàn

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hội nhập đa văn hóa Hàn Quốc ngày 16/2 công bố luận án "Nghiên cứu cơ sở nhằm phát triển chương trình giáo dục tiếng Hàn trực tuyến dành cho cộng đồng người hâm mộ".Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát với 381 người hâm mộ Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đến từ 69 quốc gia như Mỹ, Philippines, Ấn Độ và Canada. Kết quả cho thấy có tới 93,4% người tham gia trả lời rằng "từng học tiếng Hàn". Trong số này, tỷ lệ tham gia các lớp học trực tiếp chỉ dừng lại ở mức 7,8%. Phần lớn người hâm mộ đều tự học thông qua các ứng dụng di động hoặc video trên internet.Đáng chú ý, động lực học tiếng Hàn đến từ "sự quan tâm dành cho K-pop và nghệ sĩ" chiếm tỷ lệ cao nhất với 70,6%. Về mục đích học tập, dẫn đầu là mục đích nhằm "hiểu rõ hơn về các nội dung Hàn Quốc" (34,6%), tiếp theo là "giao tiếp bằng tiếng Hàn" (19,1%).Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng dù người hâm mộ có động lực học tập từ các nội dung K-contents và bắt đầu tiếp cận tiếng Hàn một cách dễ dàng qua các nền tảng trực tuyến nhưng do thiếu giáo trình hệ thống nên trình độ của họ vẫn chỉ đang dừng lại ở mức sơ cấp. Bên cạnh đó, dù người học có quyết tâm và mục tiêu cao nhưng đa số đều bị kẹt ở mức sơ cấp do tự học. Vì vậy, cần cung cấp một môi trường học tập hệ thống và liên tục thông qua các lớp học định kỳ từ một đến hai buổi một tuần.