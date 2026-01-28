Trượt băng tốc độ vòng ngắn Hàn Quốc có thêm một huy chương bạc nội dung 1.500m

Photo : YONHAP News

Vận động viên Hwang Dae-heon của đội tuyển trượt băng tốc độ vòng ngắn Hàn Quốc đã xuất sắc giành được huy chương bạc nội dung 1.500m nam tại Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 (Ý).Trong trận chung kết ngày 15/2 (giờ địa phương) diễn ra tại Nhà thi đấu trượt băng Milano, vận động viên Hwang đã cán đích thứ hai với thành tích 2 phút 12 giây 304, mang về tấm huy chương thứ 5 của đoàn Hàn Quốc tại kỳ đại hội lần này. Đây cũng là huy chương thứ hai của đội tuyển trượt băng tốc độ vòng ngắn.Trận chung kết có sự góp mặt của 9 vận động viên. Hwang Dae-heon và người đồng đội Shin Dong-min đã có màn khởi đầu thận trọng để thăm dò đối thủ. Giữa cuộc đua, một vụ va chạm khiến 4 vận động viên liên tiếp ngã nhào đã tạo nên tình thế hỗn loạn. Tận dụng thời cơ, vận động viên Hwang vươn lên vị trí thứ hai và duy trì cho đến khi về đích, trong khi Shin Dong-min cán đích ở vị trí thứ 4, bỏ lỡ tấm huy chương.Với kết quả này, Hwang Dae-heon đã lập kỳ tích giành huy chương tại ba kỳ Thế vận hội liên tiếp, sau huy chương bạc nội dung 500m nam tại Olympic PyeongChang 2018 ở Hàn Quốc, huy chương vàng 1.500m nam và huy chương bạc nội dung tiếp sức 5.000m nam tại Olympic Bắc Kinh 2022. Đáng tiếc là ứng cử viên nặng ký cho chiếc huy chương vàng nội dung 1.500m nam cùng ngày là Rim Jong-un đã bị loại ở vòng tứ kết sau một cú ngã ngay sát vạch đích.Tính đến 10 giờ sáng ngày 16/2 (giờ Hàn Quốc), đoàn thể thao Hàn Quốc đang giành được tổng cộng 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, tạm thời đứng thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương.