Tổng thống Lee Jae Myung chất vấn lãnh đạo đảng đối lập về vấn đề đặc cách người sở hữu nhiều nhà

Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội ngày 16/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, người liên tiếp có nhiều bài viết cứng rắn thể hiện quyết tâm ngăn chặn vấn nạn đầu cơ bất động sản thời gian gần đây, đã công khai chất vấn Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Jang Dong-hyeok.Tổng thống bày tỏ mong muốn đặt câu hỏi với Chủ tịch Jang nếu ông ghé thăm Phủ Tổng thống, đó là liệu lãnh đạo đảng đối lập có thực sự ủng hộ việc giữ nguyên các đặc quyền về thuế và tài chính cho những người sở hữu nhiều bất động sản thay vì siết chặt quy chế hay không.Tổng thống nhấn mạnh rằng Hàn Quốc là quốc gia có quỹ đất hạn chế và đang đối mặt với áp lực quá tải trầm trọng tại vùng thủ đô, những yếu tố dẫn tới nạn đầu cơ bất động sản. Ông Lee đặt câu hỏi liệu đảng đối lập có thực sự coi việc một nhóm thiểu số thâu tóm bất động sản là điều hợp lý, đồng thời khẳng định ông tin rằng Chủ tịch Jang sẽ không thiếu hiểu biết như vậy.Tổng thống cũng bác bỏ lập luận rằng nếu số người sở hữu nhiều bất động sản giảm thì tiền thuê nhà theo tháng (wolse) và thuê nhà trọn gói (jeonse) sẽ tăng, cho rằng đây là một lập luận khiên cưỡng. Theo ông Lee, việc cho thuê nhà lý tưởng nhất là nên do khối công lập quản lý. Nhà ở có thể là một công cụ đầu tư, nhưng về cơ bản, nhà phải là phương tiện để ở. Những đặc quyền bất hợp lý về thuế, tài chính, quy chế mà Chính phủ trao cho người sở hữu nhiều nhà phải được thu hồi.Trước đó, vào ngày 15/2, đảng Sức mạnh quốc dân đã chất vấn về vấn đề Tổng thống sở hữu căn hộ chung cư ở quận Bundang (tỉnh Gyeonggi), nơi mà ông Lee đã nói dùng để an hưởng tuổi già, trong khi Tổng thống từng nhấn mạnh việc ưu đãi thuế cho những căn nhà nắm giữ lâu nhưng không ở là điều bất hợp lý. Tổng thống Lee Jae Myung đã đính kèm bài báo phản bác rằng chính Chủ tịch Jang Dong-hyeok mới là người sở hữu tới 6 căn nhà.