Chủ tịch Quốc hội cầu chúc một năm nhảy vọt mới của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik trên mạng xã hội ngày 16/2 đã bày tỏ hy vọng Hàn Quốc vượt qua mọi khủng hoảng trong năm mới, mở ra con đường hướng tới những bước nhảy vọt mới.Ông Woo nhấn mạnh để đạt được mục tiêu đó, Hàn Quốc cần đến một nền dân chủ tiến bộ hơn hẳn so với hiện nay. Chỉ khi nền dân chủ được chứng minh bằng đời sống của người dân thì Hàn Quốc mới có thể tiến lên một tương lai tốt đẹp hơn. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi chính giới phải nỗ lực hơn nữa để khôi phục niềm tin của người dân, san sẻ bớt khó khăn trong đời sống dân sinh.Tiếp đó, Chủ tịch Woo cũng bày tỏ quyết tâm hoàn thành vai trò, trách nhiệm của Quốc hội trong năm mới, luôn khắc ghi tâm niệm từ ngày đầu khai mạc Quốc hội khóa XXII, đó là một Quốc hội bảo vệ người dân, hướng tới tương lai.Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các công chức, như quân đội, cảnh sát và lực lượng phòng cháy chữa cháy, cùng những người lao động vẫn đang miệt mài làm việc xuyên kỳ nghỉ Tết.