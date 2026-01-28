Morgan Stanley nhận định Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ đóng băng lãi suất trong tháng 2

Photo : YONHAP News

Ngân hàng đầu tư toàn cầu Morgan Stanley có trụ sở tại New York (Mỹ) trong báo cáo gần đây nhận định rằng Ủy ban Chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,5%/năm trong kỳ họp diễn ra vào ngày 26/2 tới.Cụ thể, ngân hàng này cho rằng BOK sẽ phản ánh chiều hướng tích cực từ siêu chu kỳ chíp bán dẫn mạnh hơn dự kiến vào trong dự báo. Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm 2026 có thể sẽ được BOK điều chỉnh lên 2% và năm 2027 là 2,1%, đều tăng 0,2% so với dự báo trước đó.Về lạm phát, ngân hàng này dự báo lạm phát của Hàn Quốc sẽ duy trì ở mức ổn định 2,1%. Trong tháng trước, tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc dừng ở đầu ngưỡng 2%, tiệm cận mục tiêu ổn định giá cả mà BOK đề ra.Morgan Stanley cũng dự báo rằng 5 trong số 6 ủy viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ BOK sẽ đưa ra ý kiến đóng băng lãi suất trong ba tháng tới, 1 người sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất. Đồng thời, ngân hàng này giữ nguyên nhận định rằng BOK sẽ không thay đổi đột ngột lộ trình chính sách, dù 3 trong số 7 ủy viên sắp sửa hết nhiệm kỳ trong vòng nửa năm tới.