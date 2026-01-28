Bình Nhưỡng khánh thành khu nhà ở cho gia quyến liệt sĩ trong chiến tranh Nga-Ukraine

Photo : KBS News

Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin nước này vừa khánh thành một khu nhà ở mang tên "phố Saebyol" tại thủ đô Bình Nhưỡng dành riêng cho gia quyến của những binh sĩ đã tử trận khi được phái cử sang Nga chiến đấu.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/2 đưa tin lễ khánh thành "phố Saebyol" được tổ chức tại khu vực Hwasong, một vị trí đắc địa ở thủ đô Bình Nhưỡng, với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Con gái của ông Kim là Kim Ju-ae cũng có mặt tại sự kiện này. Ngoài ra, đông đảo các quân nhân từng được phái cử tham gia tác chiến quân sự tại nước ngoài, quan chức Bộ Quốc phòng, tướng lĩnh quân đội, giáo viên, học sinh và người dân Bình Nhưỡng cũng có mặt tại buổi lễ.Chủ tịch Kim Jong-un phát biểu "phố Saebyol" là niềm tự hào của thủ đô Bình Nhưỡng nói riêng và của cả quốc gia. Việc xây dựng khu phố này giúp các liệt sĩ dù ơ nơi xa xứ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người thân và mảnh sân nhà thân thuộc.Ông Kim mong muốn những chủ nhân mới của khu phố sẽ sống hạnh phúc cả phần đời dở dang của những liệt sĩ. Ông khẳng định đảng và Chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo gia quyến các liệt sĩ sẽ được nhận ưu đãi từ quốc gia và sự quan tâm của toàn xã hội, giúp họ có một cuộc sống đáng tự hào.Động thái trên của Bắc Triều Tiên cho thấy nước này đang nhấn mạnh về tính chính đáng của việc cử quân tham chiến chiến tranh Ukraine, đồng thời làm nổi bật các hoạt động tri ân liệt sĩ và gia quyến nhằm củng cố đoàn kết nội bộ.