Bộ Y tế Hàn Quốc nỗ lực cải thiện môi trường thực hành giải phẫu cho sinh viên y khoa

Photo : KBS News

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại về điều kiện thực hành giải phẫu nghèo nàn tại các trường y, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt tay vào việc sửa đổi các quy định pháp luật và cải thiện hệ thống.Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hiện đang xúc tiến phương án như sửa đổi lại luật liên quan, vận hành các trung tâm hỗ trợ nhằm giải tỏa tình trạng chênh lệch về điều kiện thực hành giải phẫu giữa các trường y do sự khác biệt về số lượng thi thể được hiến tặng.Từ trước đến nay, tại các trường y hay xảy ra tình trạng số thi thể được hiến tặng tập trung quá mức vào một trường nhất định, dẫn đến nhiều trường bị thiếu hụt trầm trọng. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn không có căn cứ pháp lý nào để các trường có thể chia sẻ nguồn lực này với nhau.Để khắc phục vấn đề trên, dự thảo sửa đổi một phần Luật về giải phẫu và bảo quản thi thể đã được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11 năm ngoái và bắt đầu được thi hành từ ngày 12/5 năm nay. Nội dung trọng tâm của dự thảo sửa đổi là cho phép cung cấp toàn bộ hoặc một phần thi thể đã hiến tặng cho các trường y khác, với điều kiện có sự đồng ý của người hiến tặng hoặc gia quyến và mục đích sử dụng chỉ giới hạn trong việc giáo dục sinh viên chuyên ngành y khoa.Chính phủ kỳ vọng với luật sửa đổi, tình trạng mất cân bằng nói trên sẽ được giải quyết. Đồng thời, Chính phủ sẽ tăng cường vai trò của các Trung tâm hỗ trợ đào tạo giải phẫu nhằm hỗ trợ về mặt hành chính một cách thiết thực. Bộ Y tế và phúc lợi dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục để kiểm tra điều kiện thực hành giải phẫu tại các trường y và không ngừng cải thiện môi trường giáo dục.