Photo : KBS News

Hãng thông tấn DPA của Đức ngày 15/2 (giờ địa phương) đưa tin lãnh đạo ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ chỉ trích từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng văn minh Châu Âu đang suy thoái do chịu tác động từ việc tiếp nhận người nhập cư.Đại diện cấp cao về ngoại giao và chính sách an ninh của EU là bà Kaja Kallas, trong bài phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich (Đức) ngày 15/2 đã nhấn mạnh châu Âu đang tận hưởng "mức sống vượt trội" mà toàn thế giới phải ngưỡng mộ, và chính châu Âu mới là nơi đưa ra các tiêu chuẩn toàn cầu về tự do và thịnh vượng.Bà Kallas bác bỏ ý kiến cho rằng văn minh châu Âu đang suy thoái do chịu tác động từ việc tiếp nhận người nhập cư; đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về trào lưu "đả kích châu Âu" bất chấp những thành tựu mà Châu Âu đã đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại.Phát biểu này của bà Kallas được hiểu là động thái đáp trả báo cáo Chiến lược an ninh quốc gia dài 33 trang mà Mỹ công bố gần đây, trong đó cảnh báo châu Âu đang đứng trước nguy cơ "diệt vong văn minh" do các vấn đề nhập cư, thay đổi văn hóa và tôn giáo cũng như sụt giảm tỷ lệ sinh, đồng thời có thể thay đổi đến mức "không thể nhận ra" trong vòng 20 năm tới.Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vừa qua cũng đề cập đến việc Mỹ và Châu Âu có chung cội rễ, nhưng đồng thời bộc lộ quan điểm tương tự báo cáo Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ khi cho rằng Châu Âu phải đối phó với tình trạng nhập cư quy mô lớn để bảo vệ nền văn minh của mình.Mặt khác, Hội nghị an ninh Munich lần thứ 62 đã kết thúc lịch trình ba ngày làm việc. Được coi là diễn đàn an ninh quy mô lớn nhất thế giới, Hội nghị an ninh Munich vốn là nơi Mỹ và Châu Âu thảo luận về hợp tác an ninh, nhưng kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái, nơi này đã trở thành sân khấu cho những màn đấu trí giữa hai bên xung quanh trật tự quốc tế mới mà Washington đang tái thiết lập.Tại hội nghị năm nay, các nhân vật chủ chốt của phía Châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã liên tục nhấn mạnh về học thuyết tự cường của Châu Âu, tập trung bác bỏ những chỉ trích của chính quyền Trump rằng Châu Âu đang suy tàn.Trong khi đó, đại diện phía Mỹ là Ngoại trưởng Marco Rubio được đánh giá là đã mang lại sự an tâm phần nào cho phía Châu Âu bằng những phát biểu nhấn mạnh sự hòa hợp hơn là chia rẽ liên minh Đại Tây Dương, khác với Phó Tổng thống James David Vance, người từng tung ra những lời lẽ mang tính răn đe đối với Châu Âu tại hội nghị một năm trước.Tuy nhiên, một số ý kiến trong châu Âu chỉ ra rằng dù giọng điệu của ông Rubio có vẻ hướng tới hòa giải, nhưng nội dung thực chất vẫn là thông điệp gây áp lực mạnh mẽ buộc châu Âu phải tham gia vào kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm tái cấu trúc trật tự thế giới theo lợi ích của Mỹ, do đó không thể lơ là cảnh giác.