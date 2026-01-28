Kim Gil-li giành huy chương đầu tiên cho môn trượt băng tốc độ vòng ngắn nữ Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Vận động viên đội tuyển trượt băng tốc độ vòng ngắn Kim Gil-li (Hàn Quốc) ngày 16/2 đã mang về huy chương đồng nội dung 1.000m nữ với thành tích 1 phút 28 giây 614 tại Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 (Ý).Đây là huy chương thứ 6 của Hàn Quốc tại Olympic lần này, đồng thời là tấm huy chương thứ ba của đội tuyển trượt băng tốc độ vòng ngắn sau vận động viên Rim Jong-un và Hwang Dae-heon. Đối với đội tuyển trượt băng tốc độ vòng ngắn nữ, đây là tấm huy chương đầu tiên tại giải đấu năm nay.Trước đó ở vòng bán kết lượt 1, Kim Gil-li bị ngã nhưng do vận động viên Hanne Desmet của Bỉ bị phạt nên cô đã được thăng hạng và giành quyền vào chung kết. Ở trận chung kết, vận động viên Kim khởi đầu thận trọng ở vị trí cuối đoàn và chờ đợi cơ hội. Cô đã tăng tốc từ giữa chặng, cạnh tranh quyết liệt với vận động viên Ariana Fontana của Ý để vươn lên vị trí thứ ba và giữ vững thứ hạng này cho tới khi cán đích, mang về tấm huy chương đồng.Mặt khác, trong trận bán kết nội dung tiếp sức 5.000m nam vào cùng ngày, các vận động viên Lee Jeong-min, Lee June-seo, Rim Jong-un và Shin Dong-min đã đạt thành tích 6 phút 52 giây 708, xếp nhất lượt và giành vé vào chung kết.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 17/2 đã gửi lời chúc mừng chân thành đến vận động viên Kim Gil-li khi giành được huy chương đồng tại đại hội lần này.