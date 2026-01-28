Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hye-kyung ngày 17/2 đã gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán 2026 thông qua video có tựa đề "Tết Nguyên đán của tất cả chúng ta và càng đặc biệt hơn khi chúng ta cùng nhau". Trong video, Tổng thống Lee và Đệ nhất phu nhân Kim đứng cạnh nhau trong trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc.Với tư cách là Tổng thống phụng sự mọi người dân, ông Lee trong buổi sáng đầu năm mới Bính Ngọ đã tái khẳng định cam kết của mình rằng sẽ lấy hình ảnh Hàn Quốc mà người dân mong muốn làm kim chỉ nam, từng bước tiến lên phía trước một cách vững vàng, không dao động. Ông cho biết nhờ sự chung sức của người dân trong suốt một năm qua, mọi việc đang trở lại đúng quỹ đạo nhanh hơn dự kiến, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đối tượng của đất nước, những người đã gìn giữ đất nước trên đường phố, trong gia đình hay tại nơi làm việc.Tổng thống Lee nhấn mạnh mặc dù mỗi người sống trong hoàn cảnh khác nhưng đều có chung mong muốn rằng con em mình được lớn lên trong môi trường tốt đẹp hơn, ước mong gia đình, hàng xóm được khỏe mạnh. Ông Lee kỳ vọng xã hội Hàn Quốc trong năm 2026 sẽ tiếp tục cùng tiến lên phía trước dựa trên nền tảng của sự đoàn kết và tin tưởng, giống như cách mà mọi người đã động viên nhau vượt qua khó khăn trong năm 2025.Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung cũng gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến mọi gia đình. Vợ chồng Tổng thống cùng đồng thanh nói chúc mừng năm mới, sau đó cúi chào và kết thúc video.Bên cạnh đó, phần đầu và cuối video còn có lời chúc năm mới từ nhiều người dân thuộc các độ tuổi khác nhau đang sinh sống tại Hàn Quốc và nước ngoài, bao gồm những binh sĩ đang làm nhiệm vụ và cả vận động viên đội tuyển quốc gia. Tổng thống Lee vào tháng 1 vừa qua đã nhận các video chúc mừng năm mới của người dân trước dịp Tết Nguyên đán, bày tỏ rằng những giọng nói chân thành, ánh mắt ấm áp cầu chúc bình an cho nhau và những nụ cười rạng rỡ sẽ cùng nhau tạo nên một Tết Nguyên đán của tất cả chúng ta.Trong thời gian nghỉ lễ, Tổng thống Lee không có lịch trình bên ngoài riêng, mà tập trung vào việc tiếp nhận báo cáo các vấn đề nổi cộm và hoạch định công cuộc điều hành quốc gia.