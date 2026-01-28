Washington coi Seoul là hình mẫu của việc tự chủ quốc phòng

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhấn mạnh đến trách nhiệm quân sự của các nước đồng minh, Thứ trưởng phụ trách chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby trong Hội nghị an ninh Munich hôm 14/2 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc phòng thủ thông thường trên bán đảo Hàn Quốc nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên. Quan chức này cho rằng giống như Seoul, các nước châu Âu cũng cần đối phó với Nga và mở rộng trách nhiệm an ninh của mình.Ông Colby nhận định Hàn Quốc là nước đồng minh đầu tiên ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết chi tiêu quốc phòng tương đương 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo yêu cầu của Mỹ. Điều này phù hợp với thông điệp tăng cường chia sẻ gánh nặng với các nước đồng minh mà ông từng nhấn mạnh trong chuyến thăm Seoul gần đây.Ngoài ra, trong Chiến lược quốc phòng quốc gia (NDS) mới của Mỹ công bố hồi tháng 1 vừa qua, Washington cũng đánh giá Seoul có đủ năng lực đảm nhận trách nhiệm chủ đạo trong việc răn đe Bình Nhưỡng, dù nhận được sự hỗ trợ mang tính quyết định nhưng có giới hạn từ Washington. Điều này phù hợp với lợi ích của Mỹ. Nội dung này được hiểu là Mỹ đang nhấn mạnh đến việc tăng cường vai trò và trách nhiệm của quân đội Hàn Quốc.Chính quyền Tổng thống Trump liên tục nhấn mạnh đến sự tự chủ quân sự của các nước đồng minh và coi Seoul là hình mẫu. Theo đó, các cuộc thảo luận về việc Mỹ chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc dự kiến sẽ được đẩy nhanh hơn.