Nhiều doanh nghiệp Nga đặt vòng hoa tại Bắc Triều Tiên nhân dịp sinh nhật cố Chủ tịch Kim Jong-il

Photo : YONHAP News

Trang tin NK News của Mỹ chuyên về tin tức Bắc Triều Tiên ngày 16/2 (giờ địa phương) đưa tin cho biết 10 công ty xây dựng và 1 cơ sở giáo dục của Nga đã đặt vòng hoa tại thủ đô Bình Nhưỡng (Bắc Triều Tiên) nhân dịp sinh nhật cố Chủ tịch Uỷ ban quốc phòng Kim Jong-il (16/2), hay còn được gọi là "Kwangmyongsong", nghĩa là “Tết Ngôi sao tỏa sáng”.Giới phân tích cho rằng động thái này có liên quan đến xu hướng mở rộng hợp tác kinh tế và gia tăng điều động lao động giữa Bắc Triều Tiên và Nga. Trong số các doanh nghiệp, 7 công ty có trụ sở tại Matxcơva và khu vực miền Tây nước Nga, 3 công ty còn lại đặt tại Siberia. Cơ sở giáo dục còn lại là một trường đại học quản trị kinh doanh ở Siberia.NK News nhận định những hành động "thiện chí" này cho thấy mạng lưới kinh doanh của Nga với Bắc Triều Tiên đang mở rộng từ miền Viễn Đông sang toàn lãnh thổ Nga. Kể từ năm 2024, ít nhất 30 doanh nghiệp Nga đã gửi hoa nhân dịp sinh nhật hoặc ngày giỗ của các lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Phần lớn các doanh nghiệp này là công ty xây dựng hoặc bên môi giới nhân lực. Việc một trường đại học xuất hiện trong danh sách lần này được phân tích là dấu hiệu cho thấy nơi đây có thể là kênh trung gian phái cử lao động dưới hình thức thị thực du học.Liên hợp quốc cấm người mang quốc tịch Bắc Triều Tiên tham gia hoạt động kiếm thu nhập ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy lao động miền Bắc đang làm việc trong nhiều lĩnh vực như xây dựng và dệt may tại Nga. NK News trước đó cũng từng cho biết lao động Bắc Triều Tiên trong năm 2024 đã ồ ạt đổ vào Nga, trong đó một số trường hợp được cho là đã sử dụng thị thực du học để lách lệnh cấm vận.Bình Nhưỡng và Matxcơva đang tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quân sự và kinh tế trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài. Hành động cử lao động sang nước bạn của miền Bắc được cho là phản ánh sự phù hợp với lợi ích của cả Nga, nước đang thiếu hụt nhân lực do chiến tranh kéo dài, và một nước đang cần nguồn ngoại tệ như Bắc Triều Tiên.