Giao thông tại Hàn Quốc ùn tắc nghiêm trọng vào ngày mồng 1 Tết năm Bính Ngọ

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc ngày 17/2 cho biết tính đến 3 giờ chiều cùng ngày (mồng 1 Tết), thời gian di chuyển về thủ đô Seoul dự kiến mất 8 tiếng 50 phút nếu đi từ thành phố Busan, 7 tiếng 50 phút từ thành phố Gwangju, 5 tiếng 10 phút từ thành phố Daejeon và 4 tiếng 40 phút từ thành phố Gangneung. Tình trạng tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường cao tốc hướng về Seoul dự kiến ​​sẽ bắt đầu giảm bớt từ 3-4 giờ chiều cùng ngày và sẽ giải tỏa sau 3 giờ sáng ngày 18/2.Ở chiều ngược lại, thời gian di chuyển trên đường cao tốc từ Seoul đến thành phố Busan dự kiến mất khoảng 6 tiếng, đến thành phố Gwangju là 4 tiếng 20 phút, tới thành phố Daejeon là 2 tiếng 50 phút và đến thành phố Gangneung là khoảng 2 tiếng 40 phút. Các tuyến cao tốc hướng về địa phương dự kiến bắt đầu được giải tỏa từ khoảng giữa trưa và sẽ hết ùn tắc vào khoảng 9 giờ tối ngày 17/2.Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc dự đoán khoảng 6,15 triệu phương tiện sẽ lưu thông trên đường cao tốc trong ngày 17/2, mức cao nhất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 lần này. Chính sách miễn phí thông hành tại các đường cao tốc được áp dụng đến hết ngày 18/2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết năm Bính Ngọ.