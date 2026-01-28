Bắc Triều Tiên hoàn tất dự án xây dựng 50.000 căn hộ trước thềm Đại hội đảng lần thứ 9

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/2 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên một ngày trước đã tổ chức lễ hoàn công 10.000 căn hộ trong giai đoạn 4 tại khu vực Hwasong, thủ đô Bình Nhưỡng. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae đã đến tham dự sự kiện.Dự án xây dựng 50.000 căn hộ tại Bình Nhưỡng là dự án trọng điểm của chính quyền miền Bắc được đưa ra tại Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 vào đầu năm 2021, với kế hoạch xây 10.000 căn mỗi năm trong vòng 5 năm để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại khu vực thủ đô. Bắc Triều Tiên trong năm 2022 đã hoàn công 10.000 căn hộ tại khu Songsin và Songhwa. Sau đó, miền Bắc tiếp tục hoàn công 10.000 căn trong các giai đoạn 1, 2 và 3 tại khu đô thị mới Hwasong ở phía Đông Bắc Bình Nhưỡng vào các năm 2023, 2024 và nửa đầu năm 2025. Và lần này Bình Nhưỡng đã hoàn tất nốt 10.000 căn hộ giai đoạn 4 tại khu Hwasong, được khởi công từ tháng 2/2025.KCNA cho biết tổng cộng gần 60.000 căn hộ đã được xây dựng, khẳng định kế hoạch đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Hãng này cũng tuyên bố miền Bắc đã có được kinh nghiệm, tạo ra được chuẩn mực mới của kiến trúc Juche (Chủ thể - hệ tư tưởng chính thức của nước này,nhấn mạnh "con người là chủ thể quyết định mọi việc") thông qua 5 năm đấu tranh quy mô lớn vừa qua, đủ sức dẫn dắt các dự án xây dựng trên phạm vi toàn quốc trong nhiệm kỳ Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa IX.Sau khi cắt băng khánh thành và thị sát hiện trường, ông Kim Jong-un cho biết dựa trên cơ sở những thành quả và kinh nghiệm đạt được trong nhiệm kỳ khóa VIII, Đại hội đảng lần thứ 9 sẽ đề ra các mục tiêu sáng tạo và phương hướng phát triển vĩ đại hơn. Chủ tịch Kim còn nhấn mạnh quyết tâm hoàn thiện khu Hwasong thành khu kiểu mẫu hội tụ đầy đủ các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, cũng như đổi mới toàn bộ khu vực thủ đô theo diện mạo của thời đại mới.Mặt khác, KCNA cũng đưa tin về việc các đại biểu và thành viên tham dự Đại hội đảng lần thứ 9 đã đến thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày 16/2. Các cơ quan truyền thông Bắc Triều Tiên khi đưa tin về lễ hoàn công đã dành nhiều thời lượng cho hình ảnh Kim Ju-ae cùng Chủ tịch Kim trực tiếp ôm chúc mừng các cư dân chuyển vào nhà mới. Hình ảnh con gái ông Kim xuất hiện giao lưu với người dân bình thường thay vì chỉ đứng cạnh cha mình hoặc các quan chức cấp cao của đảng và Chính phủ được đánh giá là khá hiếm thấy. Trước thềm Đại hội đảng lần thứ 9, động thái này được xem là nỗ lực nhằm củng cố nhận thức của người dân miền Bắc rằng Kim Ju-ae là người kế thừa tiềm năng của dòng dõi họ Kim.