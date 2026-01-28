Giáo sư Hàn Quốc được bầu làm Chủ tịch Ủy ban tư vấn Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News, Ministry of Foreign Affairs

Ủy ban tư vấn Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc ngày 16/2 (giờ địa phương) đã tổ chức phiên họp lần thứ 34 tại Geneva (Thụy Sĩ). Tại đây, giáo sư Baek Buhm-suk của Đại học Kyung Hee Hàn Quốc đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban tư vấn của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Ông là người Hàn Quốc đầu tiên đảm nhiệm cương vị này.Giáo sư Baek đã hoạt động với tư cách Ủy viên Ủy ban tư vấn từ năm 2020. Ủy ban này gồm 18 chuyên gia nhân quyền, phụ trách tư vấn cho Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc và thực hiện các nghiên cứu liên quan đến nhân quyền.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh với tư cách là nước thành viên của Hội đồng nhân quyền, Hàn Quốc đang tích cực tham gia các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, cũng như sẽ tiếp tục hỗ trợ để các chuyên gia có năng lực của Hàn Quốc tham gia hoạt động tại nhiều cơ quan nhân quyền khác nhau của Liên hợp quốc trong thời gian tới.