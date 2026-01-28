Thủ tướng Nhật Bản cam kết giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 16/2 đã gặp gia đình các nạn nhân bị bắt cóc tại Bắc Triều Tiên và khẳng định sẽ giải quyết vấn đề này. Lãnh đạo Nhật Bản còn thể hiện ý định sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un để vạch ra tương lai thịnh vượng và hòa bình cho cả Tokyo và Bình Nhưỡng.Bà Takaichi nhấn mạnh sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để tạo ra bước đột phá và đạt được kết quả cụ thể. Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái cũng từng bày tỏ mong muốn có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim nhằm đưa các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trở về nước. Tuy nhiên, vấn đề này đến nay vẫn chưa có tiến triển cụ thể.Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru trong buổi họp báo ngày 16/2 cũng nhấn mạnh vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Bắc Triều Tiên là nhiệm vụ quan trọng nhất của chính quyền Thủ tướng Takaichi. Quan chức này cho biết Tokyo đã nhiều lần đề nghị vấn đề trên với Bình Nhưỡng thông qua nhiều kênh khác nhau.