Hàn Quốc công bố kế hoạch khai thác tuyến đường biển Bắc Cực

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 16/2 đã công bố kế hoạch khai thác tuyến đường biển Bắc Cực, trong đó có nội dung vận hành tàu container 3.000 TEU từ thành phố Busan (Hàn Quốc) đến Rotterdam (Hà Lan) vào tháng 9 năm nay.Cơ quan này đang chuẩn bị tiến hành tham vấn với Matxcơva nửa đầu năm 2026 trong bối cảnh các lệnh cấm vận quốc tế siết chặt sau chiến tranh Nga-Ukraine, bởi đoạn trọng tâm của tuyến đường biển Bắc Cực có đi qua lãnh hải hay Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nga. Vì vậy, vấn đề liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Nga được xem là thách thức không thể tránh khỏi.Trên thực tế, Matxcơva hiện đang nắm quyền cấp phép vận hành và quản lý tuyến đường biển Bắc Cực. Vào mùa hè khi băng tan, các nước có thể vận hành tàu mà không cần tàu phá băng, song các thủ tục cấp phép vận hành và điều kiện an toàn vẫn phải đạt được thỏa thuận với phía Nga.Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev ngày 8/2 trong một cuộc phỏng vấn đã đề cập đến kế hoạch phát triển tuyến đường biển Bắc Cực của Hàn Quốc bao gồm các vấn đề về hàng hải và an toàn trên biển tại khu vực Bắc Cực thuộc Nga, nhấn mạnh Seoul không thể triển khai kế hoạch này nếu không hợp tác với Matxcơva. Quan chức này cũng khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với Hàn Quốc về tuyến đường biển Bắc Cực, song việc đối thoại có được khởi động hay không phụ thuộc vào mức độ thực tế trong tham vọng phát triển tuyến đường này của Hàn Quốc.Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang thận trọng xem xét phương thức và thời điểm vận hành tuyến đường nhằm tránh nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của quốc tế. Bộ Hải dương nhận định các cơ sở lệnh cấm vận của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các lợi ích chiến lược xoay quanh Bắc Cực đan xen với nhau rất phức tạp, nên Hàn Quốc đang tiếp cận theo hướng giảm thiểu tối đa rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt đối với Nga.Seoul đang xem xét chiến lược vận hành tuyến đường biển Bắc Cực theo hướng không phụ thuộc vào một tuyến duy nhất mà nghiên cứu nhiều phương án. Ngoài tuyến đường Đông Bắc đi qua vùng biển giáp Nga, Hàn Quốc cũng cân nhắc tuyến đường Tây Bắc đi qua khu vực gần Canada và Alaska. Song song đó, công tác chuẩn bị liên quan đến hãng tàu, chủ hàng, bảo hiểm và đào tạo nhân lực cũng đang được triển khai. Bộ Hải dương dự kiến sẽ tuyển chọn các hãng tàu tham gia vận hành thử trong khoảng tháng 4-5 tới.Tuyến đường biển Bắc Cực có thể rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển so với tuyến qua kênh đào Suez, có tiềm năng mở rộng phạm vi hàng hóa vận chuyển sang pin thứ cấp, nông thủy sản và ô tô.