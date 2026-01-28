Tăng trưởng GDP quý IV/2025 của Hàn Quốc xếp thứ 22 trong số 24 quốc gia

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 17/2 cho biết tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2025 của Hàn Quốc đạt -0,276%, xếp thứ 22 trong số 24 nước đã công bố số liệu sơ bộ tính đến ngày 16/2. Chỉ có 5 quốc gia có mức tăng trưởng GDP âm trong quý IV năm ngoái gồm Hàn Quốc, Ireland (-0,571%), Na Uy (-0,333%), Canada (-0,1%) và Estonia (-0,012%). Ngược lại, Lithuania đứng đầu với mức tăng 1,709%, tiếp theo là Indonesia 1,338%, Trung Quốc 1,2%, Ba Lan 1,042%, Bồ Đào Nha 0,8% và Mexico 0,8%.Tăng trưởng theo quý của Hàn Quốc trong năm 2025 có biến động mạnh, giảm xuống -0,219% trong quý I do tâm lý tiêu dùng suy yếu sau tác động của vụ ban bố thiết quân luật. Con số này trong quý II đạt 0,675% nhờ xuất khẩu mạnh mẽ dù vẫn chịu tác động từ việc Mỹ nâng mức thuế quan, quý III ghi nhận mức 1,334%, cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP trong quý IV/2025 đã giảm xuống mức -0,276%, thấp hơn cả quý I do hiệu ứng cơ sở và sự trì trệ sâu của ngành xây dựng. Tăng trưởng GDP của Hàn Quốc năm ngoái đạt 1%; nếu không làm tròn thì thực tế là 0,97%, dưới mức 0%.Nền kinh tế Hàn Quốc trong năm nay tiếp tục phải đối mặt với nhiều biến số. BOK trong dự báo triển vọng kinh tế tháng 11 năm ngoái ước tính tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2026 ở mức 1,8%, cho biết chỉ số này khả năng cao sẽ được điều chỉnh tăng do chịu ảnh hưởng từ chu kỳ chíp bán dẫn kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn cũng đã gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 1 vừa qua kêu gọi Hàn Quốc thúc đẩy đầu tư nhanh chóng vào Mỹ, cảnh báo sẽ nâng mức thuế quan từ 15% lên 25%.