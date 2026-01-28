Cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia phối hợp bắt giữ 140 đối tượng của tổ chức lừa đảo

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 18/2 cho biết nhóm chuyên trách Hàn Quốc, đơn vị phối hợp giữa cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia, đã bắt giữ tổng cộng 140 đối tượng, trong đó có 6 người bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ, cũng như giải cứu được 4 công dân Hàn Quốc.6 đối tượng bị phát lệnh truy nã đỏ đã bị bắt từ ngày 22/12/2025 đến ngày 10/2/2026. Tất cả các đối tượng này đều là nhân vật cấp quản lý trong các tổ chức tội phạm. Những đối tượng này được xác định đã lẩn trốn trong thời gian dài tại địa phương, trung bình là hơn 1 năm 10 tháng, và tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội.Cảnh sát cho biết các vụ bắt giữ trên có thể thực hiện được là nhờ Hàn Quốc tăng cường cơ chế phối hợp với cảnh sát Campuchia.Nhóm chuyên trách Hàn Quốc ngày 6/2 đã xác định được khách sạn là nơi ẩn náu của một lãnh đạo chủ chốt trong một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt khoảng 8,4 tỷ won (5,8 triệu USD), sau đó triển khai chiến dịch tác chiến chung khẩn cấp như phong tỏa các lối thoát bên ngoài tòa nhà và bắt giữ nghi phạm. Lực lượng chức năng vào ngày 4/2 cũng đã thu thập được thông tin vị trí của một đối tượng quản lý trong tổ chức lừa đảo, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và truy đuổi khoảng 500m trước khi bắt giữ nghi phạm trên đường phố.Cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh đã thành lập nhóm chuyên trách (TF) liên ngành đối phó đặc biệt với tội phạm xuyên quốc gia do nhóm chuyên trách Hàn Quốc làm nòng cốt, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Tình báo quốc gia, Đại sứ quán và cảnh sát Campuchia; đồng thời khẳng định sẽ không chỉ dừng ở hoạt động truy quét đơn thuần mà tiếp tục mở rộng điều tra các đồng phạm, tập trung vào các đối tượng cầm đầu và quản lý nhằm tác chiến đúng vào trọng tâm của các tổ chức tội phạm.Cảnh sát cũng cho biết đang tăng cường phối hợp với quốc tế và theo dõi khả năng xảy ra "hiệu ứng bóng bay", tức việc các tổ chức tại Campuchia di chuyển địa bàn hoặc thay đổi phương thức hoạt động.