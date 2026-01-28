Đội tuyển Hàn Quốc chưa có thêm huy chương tại Olympic mùa đông Milano Cortina 2026

Photo : YONHAP News

Đội tuyển Hàn Quốc tham dự Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 tại Ý ngày 17/2 (giờ địa phương) đã tiếp tục thi đấu tại nhiều địa điểm trên khắp nước Ý nhưng không giành thêm được huy chương.Ở nội dung chương trình ngắn (Short Program) đơn nữ môn trượt băng nghệ thuật, nữ vận động viên Lee Hae-in đã đạt 37,61 điểm kỹ thuật (TES) và 32,46 điểm trình diễn (PCS), xếp thứ 9 trong số 29 vận động viên. Đây là điểm số cao nhất của cô ở mùa giải này. Với tổng điểm 70,07, Lee Hae-in đã giành quyền vào vòng thi tự do (Free skating), nơi 24 vận động viên xuất sắc nhất sẽ cùng tranh tài lúc 3 giờ sáng ngày 20/2 (giờ Hàn Quốc), với mục tiêu giành huy chương.Ở cùng bộ môn, vận động viên chủ lực nội dung đơn nữ của Hàn Quốc Shin Ji-a đạt 35,79 điểm TES và 30,87 điểm PCS, bị trừ 1 điểm. Với tổng điểm 65,66 điểm, cô xếp ở vị trí thứ 14 và cũng giành quyền vào vòng thi tự do.Ở nội dung xe trượt băng lòng máng (Bobsleigh) hai người nam, đội của vận động viên Kim Jin-su và Kim Hyeong-geun đạt tổng thời gian 3 phút 43 giây 60 sau 4 lượt trượt, xếp thứ 13. Đội của tay lái Seok Young-jin và Chae Byung-do đạt 3 phút 44 giây 61, xếp thứ 19.Đội tuyển bi đá trên băng nữ của Hàn Quốc cũng đã để thua Thụy Sĩ, sau khi lần lượt đánh bại Nhật Bản và Trung Quốc.Tính đến ngày 16/2, Hàn Quốc đã giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương.