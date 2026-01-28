Các đại biểu đảng Lao động miền Bắc viếng cung Thái Dương trước thềm Đại hội lần thứ 9

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/2 đưa tin cho biết đại biểu đảng các cấp tham dự Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 9 một ngày trước đã tới viếng cung Thái Dương Kumsusan, nơi bảo quản thi hài của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) và cố Chủ tịch Uỷ ban quốc phòng Kim Jong-il.Hãng tin này cho biết thêm lễ trao thẻ đại biểu cũng được tổ chức tại cùng địa điểm trên. Tại buổi lễ, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il cũng được tuyên bố là đại biểu của Đại hội đảng lần thứ 9. Khi tổ chức Đại hội đảng lần thứ 8 vào năm 2021, Bình Nhưỡng đã tổ chức lễ trao thẻ đại biểu trước ngày khai mạc sự kiện 6 ngày.Các cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và chính quyền miền Bắc tham dự lễ trao thẻ đã nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội đảng lần thứ 9, cho rằng đây là cột mốc quan trọng của đảng và sự phát triển cách mạng, nhằm xác định mục tiêu mới và phương châm đấu tranh để tiếp tục mạnh mẽ dòng chảy thời đại của sáng tạo và đổi mới không ngừng dựa trên những thành tựu đáng tự hào.Các đại biểu tham dự đại hội đã tập trung tại thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 16/2 và được các Bí thư đảng Lao động miền Bắc như Ri Hi-yong và Kim Tok-hun ra nghênh đón. Bắc Triều Tiên ngày 8/2 đã tổ chức cuộc họp Bộ Chính trị và công bố sẽ tổ chức Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 9 vào cuối tháng 2 để đề ra đường lối điều hành quốc gia trong 5 năm tới.Trong hệ thống chính trị của miền Bắc, nơi đảng Lao Động lãnh đạo toàn bộ các cơ quan Nhà nước, Đại hội đảng là cơ quan đưa ra quyết định cao nhất. Tại Đại hội đảng lần thứ 9 lần này, Bình Nhưỡng dự kiến sẽ tổng kết thành quả trong 5 năm qua và công bố phương hướng chính sách đối nội và đối ngoại cho 5 năm tới.