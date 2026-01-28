Bộ Thống nhất Hàn Quốc thúc đẩy công khai hơn 32.000 tài liệu về Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/2 cho biết sẽ công khai 32.323 tài liệu đặc thù liên quan đến Bắc Triều Tiên sau khi tiến hành một phần quy trình sàng lọc, trong đó bao gồm 4 cơ quan truyền thông Nhà nước của miền Bắc là báo Dân chủ Triều Tiên, báo Giáo dục, báo Văn học và Thời báo Bình Nhưỡng.Cơ quan này cũng có kế hoạch thúc đẩy ban hành luật liên quan và cải thiện chế độ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với các tài liệu trên. Được biết, các tài liệu trên hiện được nhập khẩu từ Trung Quốc thông qua một doanh nghiệp dịch vụ tư nhân, và chỉ được phép tra cứu hạn chế tại 20 cơ quan được cấp phép xử lý tài liệu đặc thù như Trung tâm tài liệu Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Thống nhất, Thư viện quốc gia và Thư viện Quốc hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu các tài liệu đặc thù trên được chuyển sang diện tài liệu phổ thông, tương tự như báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, thì số lượng cơ quan lưu trữ tài liệu có thể tăng lên và người dân Hàn Quốc cũng sẽ được tự do tiếp cận hơn.Thứ trưởng Bộ Thống nhất Kim Nam-jung trước đó đã giải thích mục đích chuyển báo Lao động sang diện tài liệu phổ thông là nỗ lực nhằm thoát khỏi phương thức cũ rằng cơ quan Chính phủ độc quyền thông tin về Bắc Triều Tiên và chỉ chọn lọc cung cấp một phần nội dung. Ông Kim nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng việc công khai các thông tin về miền Bắc để người dân có thể tự do tiếp cận thông tin, từ đó dựa trên nhận thức trưởng thành của cá nhân để tự mình so sánh, đánh giá và đưa ra nhận định về thực trạng của Bắc Triều Tiên. Hoạt động được thúc đẩy lần này cũng là một phần trong bối cảnh đó.Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng 4 cơ quan báo chí miền Bắc mới được bổ sung là các cơ quan thực hiện công tác giáo dục tư tưởng đối với người dân Bắc Triều Tiên và tuyên truyền tính chính danh của chế độ miền Bắc, do đó việc chuyển chúng sang diện tài liệu phổ thông là không phù hợp.