Hơn 256.000 hiện vật di sản văn hóa Hàn Quốc nằm rải rác tại 29 nước trên thế giới

Photo : YONHAP News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc và Quỹ Di sản văn hóa tại nước ngoài ngày 18/2 công bố dữ liệu cho biết tính đến ngày 1/1/2026, có 121.143 hồ sơ di sản văn hóa Hàn Quốc đang rải rác tại các quốc gia khác, với tổng số lượng chi tiết lên tới 256.190 hiện vật.Dữ liệu này được đưa ra dựa trên kết quả khảo sát tại 801 cơ sở như bảo tàng và phòng trưng bày ở 29 nước, trong đó có Nhật Bản, Mỹ và Đức. Con số này đã tăng 8.472 hiện vật so với năm 2025.Nhật Bản là quốc gia lưu giữ nhiều di sản văn hóa Hàn Quốc nhất. Riêng số hiện vật đã được xác nhận hiện đang lưu giữ tại các cơ sở văn hóa lớn của Nhật Bản như Bảo tàng quốc gia Tokyo cùng các tổ chức cá nhân khác là 110.611 hiện vật, chiếm khoảng 43,2% tổng số di sản văn hoá của Hàn Quốc ở nước ngoài. Mỹ đứng thứ hai với hơn 68.000 hiện vật, tiếp theo là Đức với hơn 16.000 hiện vật và Anh với hơn 15.000 hiện vật.Cục Di sản quốc gia và Quỹ Di sản văn hóa tại nước ngoài của Hàn Quốc trong năm 2025 đã tập trung thu hồi các di sản văn hoá được cho là bị đưa ra nước ngoài bằng phương thức bất hợp pháp hoặc không chính đáng, trong đó có bức biển treo bên trong cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), các bản chép kinh Phật từ thời Goryeo và tranh đức Phật vào đầu thời Joseon.