Tổng thống Hàn Quốc khẳng định việc sở hữu nhiều nhà không phải tệ nạn, lỗi nằm ở cơ chế chính sách

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 18/2 cho rằng trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, không thể coi việc sở hữu nhiều nhà miễn là không vi phạm pháp luật và thể chế là một tệ nạn xã hội, nhấn mạnh tệ nạn xã hội không phải là người sở hữu nhiều nhà, mà là các chính trị gia đã tạo ra cơ chế khiến việc nắm giữ nhiều nhà trở thành tiền.Ông Lee chỉ ra rằng nếu giới chính trị, những người có quyền thiết kế và thực thi luật pháp và chế độ, không tạo gánh nặng hoặc cấm việc sở hữu nhiều nhà "không mong muốn", mà ngược lại còn trao ưu đãi để khuyến khích đầu cơ thì đó mới là vấn đề. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh con người theo lẽ thường sẽ làm việc sinh ra tiền dù cho bố mẹ có ngăn cản, và tránh làm việc bất lợi cho mình dù có bị ép buộc. Vì vậy, Chính phủ không thể chỉ kêu gọi bằng lương tâm và đạo đức để ngăn người dân tích trữ nhà ở nếu việc sở hữu nhiều nhà vẫn có lợi. Chính phủ sẽ thu hồi triệt để các ưu đãi dành cho việc sở hữu nhiều nhà "không phù hợp", đồng thời áp đặt trách nhiệm và nghĩa vụ tương xứng thông qua thuế, quy định và chính sách tài chính.Tổng thống Lee cho rằng nếu việc sở hữu nhiều nhà gây áp lực lên thị trường bất động sản như làm tăng giá nhà và bất ổn nhà ở, thì đó là điều không mong muốn, nhưng cũng không dễ để cấm bằng luật. Trong trường hợp đó, các chính trị gia phải khiến việc sở hữu nhiều nhà trở thành điều bất lợi thay vì có lợi thông qua quy định, thuế và chính sách tài chính trong quá trình lập pháp và hành chính, qua đó khiến người dân hạn chế nắm giữ nhiều nhà.Ông Lee nhấn mạnh pháp luật phải là những quy định có thể và cần được tuân thủ đầy đủ, nếu vi phạm thì phải bị xử lý nghiêm minh, không nên đặt ra những quy định khó thực hiện khiến người lương thiện phải chịu thiệt vì tuân thủ luật, trong khi những người có thế lực và khôn lỏi lại hưởng lợi bằng cách vi phạm. Theo ông, việc mua hay bán là quyền của các chủ thể tham gia thị trường, còn Chính phủ chỉ tạo ra "bối cảnh" khiến hành vi đó có lợi hoặc bất lợi, chứ không thể ép buộc bằng lời kêu gọi đạo đức.Tổng thống Lee cũng nói thêm rằng không phải mọi trường hợp sở hữu nhiều nhà đều có vấn đề. Những căn nhà như nhà ở quê của cha mẹ, biệt thự nghỉ dưỡng cá nhân hay nhà tại khu vực có nguy cơ suy giảm dân số không liên quan đến các vấn đề xã hội như tình trạng thiếu nhà ở, và Chính phủ không có ý định buộc người dân phải bán những căn nhà đó. Ông chỉ trích rằng việc gộp chung nhà đầu tư, đầu cơ không chính đáng với những trường hợp sở hữu nhiều nhà hợp pháp là hành vi chia rẽ không phù hợp.Phát biểu này của lãnh đạo Hàn Quốc được đưa ra nhằm đáp lại tuyên bố của Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Jang Dong-hyeok. Lãnh đạo đảng đối lập trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 17/2 đã chỉ trích Tổng thống Lee là đang chia rẽ người dân thành nhóm "có" và "không có" nhằm tìm kiếm thêm phiếu bầu trong cuộc bầu cử địa phương. Ông Jang cho rằng những người dân địa phương giữ gìn nhà ở quê và chăm sóc mẹ già trong bối cảnh nguy cơ suy giảm dân số không phải là đầu cơ, mà là những người đang gánh vác nền kinh tế địa phương.