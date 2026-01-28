Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại Hàn Quốc vào ngày cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc ngày 18/2 cho biết tình trạng ùn tắc giao thông trong ngày này, tức ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đang diễn ra tại nhiều tuyến đường cao tốc trên toàn quốc do lượng xe quay trở về tăng cao. Đặc biệt, tình trạng tắc nghẽn được dự báo diễn ra nghiêm trọng nhất vào khoảng 3-4 giờ chiều cùng ngày.Tính theo điểm xuất phát tại trạm thu phí, thời gian di chuyển về thủ đô Seoul dự kiến mất 6 tiếng 40 phút nếu đi từ thành phố Busan, 5 tiếng 40 phút từ thành phố Daegu, 4 tiếng 30 phút từ thành phố Gwangju, 3 tiếng từ thành phố Gangneung và 2 tiếng 30 phút từ thành phố Daejeon. Khi bước vào đoạn giữa trưa, thời gian lưu thông dự kiến tiếp tục có xu hướng tăng.Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc dự đoán khoảng 4,85 triệu phương tiện sẽ lưu thông trên đường cao tốc trong ngày 18/2, giảm hơn một triệu lượt so với ngày 17/2, thời điểm có lưu lượng giao thông cao nhất trong kỳ nghỉ lần này.Người dân có thể kiểm tra tình hình giao thông theo thời gian thực qua trang chủ của Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc hoặc các ứng dụng chỉ đường. Chính sách miễn phí thông hành tại các đường cao tốc được áp dụng đến hết ngày 18/2.