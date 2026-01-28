FATF tiếp tục đưa Bắc Triều Tiên, Iran và Myanmar vào danh sách đen về rửa tiền

Photo : YONHAP News

Viện Thông tin tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Hàn Quốc ngày 18/2 cho biết Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã tổ chức phiên họp toàn thể tại Mexico và quyết định giữ Bắc Triều Tiên, Iran và Myanmar trong danh sách đen.Sau khi đánh giá mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế của từng quốc gia, FATF kết luận rằng Bắc Triều Tiên, Iran và Myanmar vẫn tồn tại những thiếu sót nghiêm trọng, do đó sẽ tiếp tục xếp ba nước này vào nhóm các quốc gia rủi ro cao và cần đưa ra các biện pháp khắc phục.Trong danh sách này, Bắc Triều Tiên và Iran là các nước cần áp dụng biện pháp đối phó, trong khi Myanmar thuộc nhóm cần tăng cường điều tra rủi ro khách hàng.Đặc biệt, FATF kêu gọi Iran cần khắc phục các mối đe dọa liên quan đến tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời cho biết sẽ tăng cường tuyên bố công khai yêu cầu nước này thực thi các công ước của FATF và Liên hợp quốc.Ngoài ra, Kuwait và Papua New Guinea cũng mới được bổ sung vào danh sách các quốc gia cần theo dõi tăng cường.Viện Thông tin tài chính cho biết Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền trong phiên họp lần này cũng đã thông qua các báo cáo phân tích rủi ro mới liên quan đến tội phạm lừa đảo qua mạng và các nguy cơ mới phát sinh từ việc sử dụng tài sản ảo.