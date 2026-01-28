Ủy ban Thể thao Hàn Quốc tổ chức sự kiện trải nghiệm văn hoá tại Ý nhân dịp Tết Nguyên đán

Photo : YONHAP News

Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) ngày 17/2 (giờ địa phương) đã tổ chức sự kiện "Ngày Hàn Quốc" nhân dịp Tết Nguyên đán tại "Korea House" ở thành phố Milan (Ý), nơi đang diễn ra Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026. Tại đây, Ủy ban đã triển khai nhiều chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc dành cho khách mời quốc tế và kiều bào Hàn Quốc tại địa phương.Chương trình gồm giới thiệu văn hóa ngày Tết, trải nghiệm trò chơi dân gian truyền thống như đá cầu Jegichagi, nhảy cover K-pop và buổi biểu diễn của đoàn âm nhạc truyền thống tỉnh Bắc Jeolla. Cuối sự kiện, ban tổ chức cũng chuẩn bị thời gian để cùng thưởng thức canh bánh gạo Tteokguk, món ăn vào ngày Tết của Hàn Quốc.Khoảng 100 người đã tham dự sự kiện, trong đó có Đại sứ Hàn Quốc tại Ý Kim Choon-goo, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Ý Choi Tae-ho và Trưởng đoàn hỗ trợ Korea House Noh Hee-young.