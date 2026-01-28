Thành viên j-hope của BTS quyên góp hơn 200.000 USD để hỗ trợ trẻ em

Photo : YONHAP News

Bệnh viện đa khoa Asan Seoul của Hàn Quốc ngày 18/2 cho biết thành viên j-hope của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), người dự kiến trở lại hoạt động vào tháng 3 tới đã trao 200 triệu won (138.612 USD) quỹ phát triển cho Bệnh viện Nhi thuộc bệnh viện Asan Seoul, tiếp nối khoản tài trợ từ năm ngoái nhân dịp ngày sinh nhật của anh 18/2. Tổng số tiền anh ủng hộ bệnh viện Asan Seoul đến nay đã tăng lên 500 triệu won (346.531 USD).Bệnh viện cho biết khoản tài trợ sẽ được sử dụng để cải thiện cơ sở vật chất và môi trường điều trị cho bệnh nhi, triển khai dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà cho bệnh nhi nặng và vận hành các chương trình hỗ trợ tâm lý.Ngoài ra, j-hope cũng quyên góp 100 triệu won (69.306 USD) cho tổ chức phúc lợi trẻ em Green Umbrella (Chiếc ô xanh). Green Umbrella cho biết sẽ sử dụng khoản tài trợ để cấp học bổng cho học sinh trường cũ của j-hope là Trường trung học quốc tế Gwangju, cũng như học sinh Trường trung học thương mại nữ Nam Jeolla tại cùng địa phương.Với khoản đóng góp lần này, j-hope đã trở thành thành viên thứ 14 trong nhóm các nhà tài trợ siêu lớn ủng hộ trên 1 tỷ won (693.063 USD) cho Green Umbrella. Từ năm 2018, j-hope đã liên tục hỗ trợ chi phí điều trị bệnh nhi và hỗ trợ trẻ em thuộc các gia đình gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 thông qua Green Umbrella.J-hope cho biết lý do anh thực hiện quyên góp là vì muốn đáp lại tình cảm ủng hộ to lớn của "Army", tên fanclub của BTS; cũng như bày tỏ hy vọng các em nhỏ có thể vượt qua nỗi đau để nuôi dưỡng những ước mơ tươi sáng.