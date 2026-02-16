Trượt băng tốc độ vòng ngắn nữ Hàn Quốc giành huy chương vàng thứ hai tại Olympic 2026

Photo : YONHAP News

Đội tuyển trượt băng tốc độ vòng ngắn nữ Hàn Quốc đã có màn trình diễn xuất sắc ở nội dung tiếp sức, mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao nước nhà tại Olympic mùa đông Milano Cortina 2026 (Ý).Bộ tứ Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee, Noh Do-hee đã cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 04 giây 014 trong trận chung kết tiếp sức 3.000m nữ diễn ra tại Nhà thi đấu trượt băng Milano ngày 19/2 (giờ địa phương). Đây là tấm huy chương thứ 7 của đoàn Hàn Quốc tại đại hội lần này, đồng thời là tấm huy chương vàng đầu tiên ở bộ môn trượt băng tốc độ vòng ngắn.Ở hai vòng cuối cùng, nhờ màn bứt tốc ngoạn mục của Kim Gil-li để vượt qua vận động viên kỳ cựu người Ý, đội tuyển nữ Hàn Quốc đã chính thức trở lại ngôi vương ở nội dung tiếp sức sau 8 năm kể từ kỳ Olympic PyeongChang 2018.Với tấm huy chương vàng này, Choi Min-jeong đã sở hữu tổng cộng 4 huy chương vàng qua các kỳ Olympic mùa đông, cân bằng kỷ lục về số huy chương vàng nhiều nhất lịch sử trượt băng Hàn Quốc của huyền thoại Chun Lee-kyung.Trong khi đó, Kim Gil-li cũng sở hữu thêm 1 huy chương tại kỳ đại hội lần này sau tấm huy chương đồng cá nhân trước đó, trong khi Shim Suk-hee thiết lập cột mốc ấn tượng với tấm huy chương vàng tiếp sức thứ ba trong sự nghiệp thi đấu sau kỳ Thế vận hội Sochi 2014 và PyeongChang 2018.Tiếp theo, đội tuyển trượt băng tốc độ vòng ngắn Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng tiếp theo ở nội dung tiếp sức 5.000m nam và 1.500m cá nhân nữ vào ngày 21/2 tới.Tính đến 10 giờ sáng ngày 19/2, đoàn thể thao Hàn Quốc đang tạm thời dẫn thứ 15 toàn đoàn với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.