Photo : YONHAP News

Giáo sư Kim Eui-young (khoa Chính trị và ngoại giao, Đại học quốc gia Seoul) ngày 19/2 cho biết vào tháng 1 vừa qua, một số học giả chính trị gồm các Chủ tịch tiền nhiệm và đương nhiệm của Hiệp hội Khoa học chính trị quốc tế (International Political Science Association, IPSA), đã đề cử "tập thể người dân Hàn Quốc" (Citizen Collective) cho giải Nobel Hòa bình lên Ủy ban Nobel Na Uy. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định cho giải Nobel Hòa bình, thành viên Ủy ban gồm 5 ủy viên do quốc hội nước này bầu ra.Các học giả chính trị trên đã gọi nỗ lực của người dân Hàn Quốc trong việc ngăn chặn vụ thiết quân luật ngày 3/12/2024 là "Cuộc cách mạng ánh sáng", cho rằng đây là hình mẫu toàn cầu về việc vượt qua khủng hoảng Hiến pháp dù người dân không sử dụng vũ lực, không rơi vào nội chiến hay đàn áp.Giáo sư Kim, người từng giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại hội IPSA tại Seoul vào tháng 7 năm ngoái, đã đệ trình tài liệu trình bày khái quát bối cảnh lịch sử và ý nghĩa quốc tế của "Cuộc cách mạng ánh sáng" lên Ủy ban Nobel. Ông Kim nhấn mạnh trong bối cảnh dân chủ toàn cầu suy thoái, Hàn Quốc đã khiến thế giới kinh ngạc khi vượt qua vụ nổi loạn và khôi phục nền dân chủ chỉ trong vòng 6 tháng. Chính sức mạnh của người dân, tức khả năng phục hồi của nền dân chủ, là cốt lõi của quá trình này.Ngay sau khi thông tin này được công bố, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong một bài đăng tải trên mạng xã hội đã đăng thông điệp cổ vũ "Hàn Quốc làm được!", nhấn mạnh điều đó chỉ có thể thực hiện được vì đó là Hàn Quốc, là đất nước của những người dân vĩ đại sẽ trở thành hình mẫu trong lịch sử nhân loại.Trước đó, trong tuyên bố đặc biệt gửi tới toàn thể người dân nhân kỷ niệm một năm vụ thiết quân luật 3/12/2024, tức ngày khởi đầu của "Cuộc cách mạng ánh sáng" vào ngày 3/12 năm ngoái, Tổng thống Lee cũng khẳng định ông tin tưởng người dân Hàn Quốc hoàn toàn xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình. Ông cho rằng nếu người dân Hàn Quốc được trao giải vì khôi phục hòa bình và lan tỏa giá trị dân chủ ra toàn thế giới, đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với các quốc gia đang chìm trong xung đột và chia rẽ.