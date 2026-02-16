Phái đoàn Hàn Quốc tới Mỹ thảo luận dự án đầu tư

Photo : YONHAP News

Phái đoàn đàm phán cấp chuyên viên do Trợ lý Bộ trưởng phụ trách thương mại thuộc Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Park Jung-sung dẫn đầu đã đến Mỹ vào ngày 18/2 (giờ địa phương) để thảo luận về các dự án đầu tư chung giữa hai nước.Trong bối cảnh Nhật Bản đã sớm chốt dự án đầu tư đầu tiên vào Mỹ, đoàn đàm phán của Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức Bộ Thương mại Mỹ để thảo luận sâu về các dự án tiềm năng, tính khả thi về mặt thương mại cũng như quy trình triển khai cụ thể.Đặc biệt, chuyến thăm lần này được giới quan sát nhận định là bước chuẩn bị tiền đề để hai bên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện dự án ngay sau khi Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.Một số ý kiến nhận định nếu hai bên đạt được sự đồng thuận trong các cuộc đàm phán cấp chuyên viên lần này thì các dự án đầu tư vào Washington sẽ được hé lộ thông qua hội nghị cấp Bộ trưởng trong thời gian tới.Trước đó, vào ngày 17/2, Nhật Bản đã công bố dự án đầu tiên trong gói cam kết đầu tư vào Mỹ, đó là xây dựng nhà máy nhiệt điện khí tại bang Ohio của Mỹ.