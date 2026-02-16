Bắc Triều Tiên đánh giá cao quyết tâm của Hàn Quốc tránh tái diễn vụ xâm phạm drone

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/2 dẫn tuyên bố một ngày trước của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, "đánh giá cao" việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cùng ngày đã chính thức thừa nhận hành vi khiêu khích bằng máy bay mini không người lái (drone) vi phạm không phận miền Bắc cũng như một lần nữa bày tỏ lấy làm tiếc và quyết tâm ngăn chặn tái diễn vụ việc tương tự.Bà Kim tái khẳng định bất kể chủ thể là ai và khiêu khích bằng phương tiện nào, nếu hành vi xâm phạm chủ quyền Bình Nhưỡng tái diễn, Seoul sẽ phải hứng chịu một "tình huống kinh khủng". Đây không phải lời đe dọa suông mà là một lời cảnh báo rõ ràng. Quan chức miền Bắc cho biết thêm quân đội nước này sẽ thực hiện các biện pháp tăng cường cảnh giới toàn bộ khu vực biên giới tiếp giáp với miền Nam.Trước đó, Bộ trưởng Chung đã mở buổi họp báo vào ngày 18/2, công bố Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định chủ động xem xét và xúc tiến việc khôi phục một phần Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018, trong đó bao gồm việc thiết lập Khu vực cấm bay như một đối sách phòng ngừa vụ xâm phạm miền Bắc bằng drone.Kể từ sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, Bắc Triều Tiên đã liên tục lắp đặt các tường chắn, hàng rào và chướng ngại vật chống tăng mới gần đường ranh giới quân sự liên Triều.Mặt khác, về tuyên bố của bà Kim, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/2 bày tỏ kỳ vọng hai miền Nam-Bắc sẽ cùng tiến vào con đường tăng trưởng và chung sống hòa bình. Chính phủ Seoul hy vọng hai bên sẽ kiềm chế các hành vi làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới, nỗ lực xây dựng hòa bình.