Bình Nhưỡng công bố 50 pháo phản lực 600 mm trước thềm Đại hội đảng lần thứ 9

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/2 đưa tin về lễ bàn giao pháo phản lực cỡ nòng 600 mm đã được tổ chức tại Bình Nhưỡng một ngày trước.Theo nội dung đưa tin, các nhà máy quốc phòng trọng yếu của miền Bắc đã tăng tốc sản xuất thêm 50 pháo phản lực cỡ nòng lớn này trong vòng hai tháng để dâng lên Đại hội đảng Lao động lần thứ 9. Hình ảnh 50 pháo phản lực được trưng bày tại Hội quán văn hóa 25/4 (thủ đô Bình Nhưỡng), nơi tổ chức Đại hội đảng, cũng đã được công bố.Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un đã đích thân duyệt đội hình pháo phản lực và tuyên bố đây là loại vũ khí tấn công siêu mạnh, uy lực nhất thế giới, kết hợp hoàn hảo giữa độ chính xác, sức mạnh của tên lửa hành trình chiến thuật với khả năng bắn liên thanh của pháo phản lực. Ông Kim cũng cho biết thêm rằng vũ khí này đã được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống dẫn đường phức hợp. Lãnh đạo miền Bắc khẳng định nếu loại pháo này được đưa vào sử dụng, cơ sở hạ tầng quân sự và hệ thống chỉ huy của quân địch sẽ sụp đổ ngay tức khắc.Pháo phản lực cỡ nòng 600mm nói trên có tầm bắn khoảng 400 km và được trang bị chức năng dẫn đường, được cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc phân loại là tên lửa hành trình tầm ngắn (SRBM). Trước đó, vào ngày 27/1, miền Bắc đã phóng thử nghiệm loại pháo này để kiểm chứng về tính năng cải tiến trước sự chứng kiến của Chủ tịch Kim.Với việc Bình Nhưỡng công khai quy mô lớn pháo phản lực 600 mm trước thềm đại hội đảng, giới chuyên gia đánh giá hệ thống vũ khí này về cơ bản đã đạt đến giai đoạn triển khai thực chiến.