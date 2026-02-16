Tổng thống Lee Jae Myung và đảng đối lập khẩu chiến về vấn đề bất động sản

Photo : KBS News

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026 ngày 18/2, Tổng thống Lee Jae Myung tiếp tục nhấn mạnh về việc siết chặt quy chế đối với người sở hữu nhiều nhà ở, thể hiện quyết tâm xóa bỏ hành vi đầu tư bất động sản. Trước ý kiến chỉ trích từ Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Jang Dong-hyeok, Tổng thống nhiều ngày liên tiếp phản bác như nhấn mạnh không ép ai phải bán nhà, hay đặt câu hỏi tại sao phải duy trì đặc quyền cho những người sở hữu nhiều nhà.Về phát biểu của ông Jang chỉ trích Tổng thống đang quy chụp những người sở hữu nhiều nhà là tệ nạn xã hội, Tổng thống Lee đáp trả rằng chính những chính trị gia biến việc sở hữu nhiều nhà thành công cụ kiếm lời mới là tệ nạn xã hội. Ông Lee cũng chỉ ra rằng một số chính trị gia đang cổ xúy cho hành vi đầu cơ hoặc trục lợi từ lợi nhuận thặng dư của việc sở hữu nhiều bất động sản.Tuy nhiên, lãnh đạo Hàn Quốc cũng nêu rõ các trường hợp ngoại lệ như nhà ở quê cho cha mẹ sinh sống hay "ngôi nhà thứ hai" tại các khu vực có nguy cơ bị xóa sổ dân cư. Phát biểu này mang tính chất phản bác lại phát biểu của Chủ tịch đảng đối lập cho rằng những người dân bình thường ở địa phương đang giữ gìn nhà cửa ở quê hương là những người yêu nước chứ không phải những kẻ đầu cơ.Trong khi đó, phe cầm quyền và phe đối lập vẫn tiếp tục khẩu chiến căng thẳng. Phát ngôn viên đảng sức mạnh quốc dân Park Sung-hoon chỉ trích Tổng thống đã dành cả kỳ nghỉ để quy kết những người sở hữu nhiều nhà là tệ nạn xã hội và mải mê chia rẽ người dân. Ông này kêu gọi Tổng thống chấm dứt lối chính trị ngạo mạn trên mạng xã hội và tôn trọng quy luật của thị trường, khẳng định một quyền lực đi ngược lại ý dân sẽ không có tương lai.Ngược lại, người phát ngôn đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Baek Seung-ah phê phán Chủ tịch đảng đối lập đang cố tình chia rẽ dư luận khi trộn lẫn vấn đề sụt giảm dân số địa phương với vấn đề thị trường sở hữu nhiều nhà ở để đánh vào cảm xúc dư luận, làm lu mờ bản chất của sự việc.Mặt khác, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc họp kiểm tra toàn diện hệ thống tài chính để xem xét các biện pháp siết chặt quy định cho vay đối với những người sở hữu nhiều nhà ở, bao gồm cả những người kinh doanh cho thuê bất động sản.