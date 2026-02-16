Seoul và Praha thảo luận về phương án hỗ trợ triển khai dự án điện hạt nhân Dukovany

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 18/2 cho biết Bộ trưởng Kim Jung-kwan ngày 16/2 (giờ địa phương) đã tới thăm thủ đô Praha theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Séc. Tại đây, Bộ trưởng Kim đã có các cuộc gặp với tân Thủ tướng Séc Andrej Babis cùng Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Karel Havlicek.Bộ trưởng Kim đã chuyển lời thăm hỏi chúc mừng nhậm chức và thư tay của Tổng thống Lee Jae Myung tới Thủ tướng Babis, người nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái. Ông Kim nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ hỗ trợ hết mình để có thể xây dựng thành công nhà máy điện hạt nhân Dukovany và bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục củng cố hợp tác song phương trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Temelin.Bên cạnh đó, Bộ trưởng hai nước cũng nhất trí thành lập cơ chế tham vấn cấp Bộ trưởng nhằm rà soát việc triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới Dukovany, thảo luận các biện pháp thúc đẩy và hỗ trợ dự án một cách thuận lợi. Cơ chế tham vấn này sẽ được tổ chức khoảng 3-4 lần mỗi năm theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, với sự tham gia của lãnh đạo công ty chủ đầu tư dự án và công ty cung ứng là Công ty điện hạt nhân Dukovany II (EDU II) và Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP).Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Dukovany được EDU II và KHNP ký kết hợp đồng vào ngày 4/6 năm ngoái. Theo hợp đồng này, KHNP sẽ cung cấp hai lò phản ứng hạt nhân APR1000 công suất 1.000 MW tại khu vực Dukovany, với tổng vốn đầu tư khoảng 26.000 tỷ won (17,9 tỷ USD). Chính phủ Séc tiền nhiệm cũng từng quyết định ưu tiên đàm phán trước với KHNP về dự án xây dựng thêm hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Temelin.Ngoài ra, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Công nghiệp hai nước, lễ ký kết hai hợp đồng thầu phụ giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp Séc đã được tổ chức, trong đó có hợp đồng cung cấp tuabin giữa công ty Doosan Enerbility và công ty con tại địa phương là Doosan Skoda Power (trụ sở tại Plzen, Séc).Theo hợp đồng lần này, Doosan Enerbility sẽ cung cấp tuabin hơi và hệ thống điều khiển tuabin trị giá khoảng 320 tỷ won (220,4 triệu USD) cho nhà máy số 5 và số 6 trong khu phức hợp điện nguyên tử Dukovany. Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, Chính phủ Séc đã ký hợp đồng với KHNP cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 5 và 6 tại Dukovany, qua đó chính thức thúc đẩy hợp tác với "Team Korea". Đây là hợp đồng hợp tác quy mô lớn đầu tiên giữa Team Korea và doanh nghiệp địa phương Séc.