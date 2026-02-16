Nhóm công tố viên đặc biệt kháng cáo bản án sơ thẩm đối với cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ nổi loạn đã kháng cáo bản án sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min về các cáo buộc như tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn ngày 3/12/2024.Nhóm công tố viên đặc biệt ngày 18/2 đã ra thông cáo với báo giới về quyết định kháng cáo, lý do là đã có sai sót trong nhận định của Hội đồng xét xử về sự thật cũng như về mặt pháp lý, và mức án đưa ra là không thoả đáng.Trước đó, Tòa án khu vực Trung Seoul đã tuyên cựu Bộ trưởng Lee có tội với cáo buộc tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn khi nhận chỉ thị từ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc phong tỏa các cơ quan trọng yếu như Quốc hội và cắt điện, nước các cơ quan báo chí vào ngày ban bố thiết quân luật, sau đó yêu cầu sự hợp tác từ Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy khi đó là ông Heo Seok-gon.Hội đồng xét xử cũng tuyên ông Lee có tội với cáo buộc khai man khi đưa ra lời khai sai sự thật tại phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Yoon của Tòa án Hiến pháp vào tháng 2 năm ngoái, với nội dung rằng ông không đưa ra chỉ thị cắt điện, nước và cũng chưa từng nhận chỉ thị nào từ cựu Tổng thống.Tuy nhiên, Toà ra phán quyết ông Lee vô tội đối với các cáo buộc như lạm dụng chức vụ quyền hạn gây cản trở thực thi quyền lợi, liên quan đến việc ông truyền đạt chỉ thị cắt điện, nước cho cựu Giám đốc Heo. Mức án 7 năm tù giam chưa bằng một nửa so với mức đề nghị của Nhóm công tố viên đặc biệt trước đó là 15 năm. Việc Nhóm quyết định kháng cáo được hiểu là xuất phát từ nhận định rằng cần có phán quyết của Tòa phúc thẩm đối với một số cáo buộc bị tuyên vô tội, đồng thời mức hình phạt là quá thấp so với trách nhiệm hình sự của cựu Bộ trưởng.Trước đó, cựu Bộ trưởng Lee cũng không chấp nhận phán quyết sơ thẩm và đã đệ đơn kháng cáo vào ngày 13/2.