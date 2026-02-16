Xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 1/2026 tăng gần 34%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 19/2 công bố số liệu thống kê chính thức về tình hình xuất nhập khẩu tháng 1/2026. Trong đó, xuất khẩu tháng trước đạt 65,8 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng tăng trưởng thứ 8 liên tiếp kể từ tháng 6/2025, đồng thời là mức cao kỷ lục tính riêng trong các tháng 1.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 20,69 tỷ USD, vượt mốc 20 tỷ USD trong hai tháng liên tiếp và tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung. Xuất khẩu ô tô cũng đạt 5,74 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ tăng 7,8%, còn thiết bị viễn thông không dây tăng mạnh 89,7%. Ngược lại, xuất khẩu tàu biển và hàng điện tử gia dụng lần lượt giảm 1,5% và 0,6%.Xét theo thị trường xuất khẩu, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 13,51 tỷ USD, tăng 46,8%, ghi nhận mức tăng mạnh. Xuất khẩu sang Mỹ đạt 12,01 tỷ USD, tăng 29,4%, ghi nhận mức tăng tháng thứ hai liên tiếp. Xuất khẩu sang Việt Nam, Đài Loan và Liên minh châu Âu (EU) cũng duy trì xu hướng tích cực. Trong khi đó, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 2,25 tỷ USD, giảm 4,9%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 1 đạt 57,1 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại ghi nhận thặng dư 8,7 tỷ USD, đà thặng dư 12 tháng liên tiếp.