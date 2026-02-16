Lượng giao thông hàng không của Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 1 triệu lượt

Photo : KBS News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 19/2 công bố lượng giao thông hàng không của Hàn Quốc năm ngoái đạt hơn 1.013.000 lượt. Con số này tăng 6,8% so với năm 2024 và là lần đầu tiên lượng giao thông hàng không hàng năm vượt mốc 1 triệu lượt.Theo đó, bình quân mỗi ngày có 2.778 chuyến bay hoạt động trên bầu trời Hàn Quốc, mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn khoảng 20% so với mức đỉnh điểm trước đại dịch COVID-19 vào năm 2019.Sự gia tăng lượng giao thông hàng không chủ yếu đến từ các đường bay quốc tế. Số chuyến bay quốc tế tăng 9,4% so với năm trước đó, đạt trung bình 2.160 chuyến/ngày. Đặc biệt, số chuyến bay đến và đi từ Nhật Bản, khu vực châu Mỹ và châu Đại Dương tăng khoảng 23%. Nguyên nhân được cho là do giá trị đồng yen Nhật giảm khiến lượng du khách đến Nhật Bản tăng mạnh. Trong tổng số chuyến bay quốc tế, số chuyến không hạ cánh mà chỉ bay qua không phận Hàn Quốc cũng tăng 21%.Ngược lại, lượng giao thông hàng không nội địa giảm xuống còn trung bình 617 chuyến/ngày, giảm 1,6% so với năm trước. Số chuyến bay nội địa đang có xu hướng giảm dần qua từng năm, từ mức trung bình 722 chuyến/ngày vào năm 2022, xuống 644 chuyến/ngày vào năm 2023 và 627 chuyến/ngày vào năm 2024.Xét theo từng sân bay, lượng giao thông hàng không tăng tại các sân bay như Gimhae, Cheongju và Daegu, trong khi giảm tại các sân bay Yangyang, Jeju và Gimpo.