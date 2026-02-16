Hàn Quốc tham dự cuộc họp đầu tiên của

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/2 cho biết sẽ cử cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Ai Cập Kim Yong-hyun đại diện tham dự cuộc họp ra mắt "Hội đồng Hòa bình" được tổ chức tại Washington (Mỹ) vào ngày 19/2 (giờ địa phương).Hội đồng Hòa bình là tổ chức quốc tế do Tổng thống Mỹ Donald Trump lập ra hôm 22/1 vừa qua bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), hoạt động với mục tiêu giải quyết xung đột ở Dải Gaza bao gồm tái thiết và quản lý sau khi chiến tranh kết thúc. Phạm vi hoạt động của hội đồng này có thể được mở rộng thành tổ chức quản lý xung đột toàn cầu.Bộ Ngoại giao giải thích lý do lựa chọn ông Kim là do ông từng giữ cương vị Đại sứ tại Ai Cập và đã có kinh nghiệm công tác tại Ai Cập và Iraq, do đó có chuyên môn phù hợp về vấn đề này. Bộ cũng cho biết phía Mỹ đã mời cả các quốc gia chưa tham gia chính thức hội đồng tới dự với tư cách là nước quan sát.Tuy nhiên, Hàn Quốc được cho là vẫn đang cân nhắc tạm hoãn việc gia nhập Hội đồng Hòa bình. Cơ quan này nhấn mạnh việc gia nhập sẽ được cân nhắc thận trọng trong trung và dài hạn, khẳng định lập trường nhất quán của Chính phủ Hàn Quốc là ủng hộ "giải pháp hai nhà nước" đối với Palestine và Isarel, cũng như đóng góp vào hòa bình ổn định tại khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, cơ quan này bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy hòa bình tại Dải Gaza.Hiện khoảng hơn 20 quốc gia đã xác nhận tham gia Hội đồng Hòa bình, trong đó có Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả-rập Xê-út, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina và Indonesia. 4 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Ý, Romania, Hy Lạp và Cộng hòa Síp (Cyprus) sẽ tham dự với tư cách nước quan sát. Nhật Bản cũng cử đại sứ phụ trách hỗ trợ tái thiết Dải Gaza tới tham dự cuộc họp trên.