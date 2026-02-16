Tesla tuyển dụng nhân tài người Hàn Quốc trong lĩnh vực chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành công ty Tesla (Mỹ) trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 17/2 (giờ địa phương) đã chia sẻ thông báo tuyển dụng kỹ sư thiết kế chíp trí tuệ nhân tạo (AI) cho chi nhánh công ty Tesla tại Hàn Quốc, kèm theo 16 biểu tượng quốc kỳ của Hàn Quốc.Trước đó, vào ngày 15/2 vừa qua, công ty Tesla tại Hàn Quốc đã đăng thông báo tuyển dụng với nội dung tìm kiếm nhân sự tham gia phát triển chíp AI sản xuất hàng loạt tốt nhất thế giới. Dự án này hướng tới mục tiêu phát triển kiến trúc chíp AI có sản lượng cao nhất thế giới trong tương lai.Động thái này của Tesla được cho là nhằm thu hút nhân tài từ Hàn Quốc, quốc gia được xem là cường quốc chíp bán dẫn, trong bối cảnh đầu tư toàn cầu vào hạ tầng AI ngày càng mở rộng, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.Hiện Tesla đang sản xuất các chíp AI do hãng tự phát triển, phục vụ cho xe tự hành và robot hình người. Tháng 7 năm ngoái, hãng đã ký kết hợp đồng sản xuất ủy thác chíp bán dẫn (foundry) trị giá 23.000 tỷ won (15,85 tỷ won) với hãng điện tử Samsung (Hàn Quốc). Theo đó, chíp AI thế hệ mới A16 sẽ được sản xuất tại nhà máy của Samsung ở Taylor, bang Texas (Mỹ).