Bộ Nông lâm hoãn xử phạt một năm quy định bắt buộc tham gia ba loại bảo hiểm cho lao động thời vụ nước ngoài

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 19/2 công bố hoãn xử phạt trong vòng một năm (từ ngày 15/2/2026 đến 14/2/2027) quy định bắt buộc đóng ba loại bảo hiểm đối với lao động thời vụ người nước ngoài nhằm giảm thiểu sự hỗn loạn trong giai đoạn đầu thực thi.Ba loại bảo hiểm này bao gồm bảo hiểm bảo lãnh chậm trả lương, bảo hiểm an toàn nông ngư nghiệp và bảo hiểm tai nạn. Theo luật sửa đổi, quy định này đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/2 vừa qua. Nếu không tham gia bảo hiểm cho người lao động trong thời hạn quy định, chủ sử dụng lao động có thể bị phạt tiền lên tới 5 triệu won (khoảng 3.750 USD).Xét đến việc chế độ mới chỉ đang ở giai đoạn đầu và thực trạng nhiều chủ nông trại là người cao tuổi, Bộ Nông nghiệp dự kiến sẽ tập trung vào công tác hướng dẫn và hỗ trợ thay vì áp dụng các hình phạt trong một năm tới. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu chủ sử dụng lao động và lao động thời vụ người nước ngoài ký bản cam kết thực hiện tham gia bảo hiểm. Đồng thời, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, tuyên truyền xuyên suốt trong năm.Viện thông tin giáo dục và văn hóa nông lâm thủy sản sẽ đảm trách việc đào tạo hỗ trợ hiện trường cho công chức. Trong khi đó, Bộ Tư pháp sẽ hướng dẫn quy trình tham gia và yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Ngoài ra, các trung tâm môi giới nhân lực nông thôn trên toàn quốc cũng sẽ hỗ trợ việc đăng ký bảo hiểm này. Ngân hàng hợp tác xã nông nghiệp Nonghyup tại địa phương sẽ bố trí tư vấn viên chuyên trách để hướng dẫn các thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộc.Đại diện Bộ Nông lâm nhấn mạnh ba loại bảo hiểm bắt buộc này là biện pháp an toàn tối thiểu nhằm bảo vệ cả hộ nông dân và người lao động trước các rủi ro như tai nạn hay chậm trả lương. Bộ Nông lâm sẽ tăng cường hỗ trợ trực tiếp thông qua các buổi hội thảo tại hiện trường trong suốt thời gian hoãn xử phạt.