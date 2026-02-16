Thành phố Seoul ký kết quan hệ đối tác với Câu lạc bộ bóng đá Los Angeles

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul và Quỹ Du lịch Seoul ngày 19/2 công bố về việc thiết lập quan hệ đối tác chính thức với Câu lạc bộ bóng đá Los Angeles (LAFC), một câu lạc bộ danh tiếng thuộc Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch Seoul thông qua các nội dung thể thao.Quỹ Du lịch Seoul giải thích rằng mục tiêu của sự hợp tác này là quảng bá một cách hiệu quả về sức hấp dẫn của Seoul thông qua các sự kiện thể thao và hoạt động marketing có sự tham gia của người hâm mộ, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh cho thương hiệu thành phố Seoul tại thị trường du lịch quốc tế trong đó có khu vực Bắc Mỹ.Câu lạc bộ Los Angles đang mở rộng nhanh chóng tệp người hâm mộ toàn cầu không chỉ ở Bắc Mỹ mà còn tại châu Á. Đây cũng là đội bóng mà siêu sao bóng đá Son Heung-min của Hàn Quốc đang đầu quân.Hai bên sẽ bắt đầu các hoạt động hợp tác sau khi ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) vào giữa tháng 4. Sự kiện chính thức đầu tiên là chương trình xúc tiến du lịch Seoul tại lễ hội "Fan Fest", diễn ra ngay trong ngày có trận đấu giữa câu lạc bộ LAFC và San Jose Earthquakes vào ngày 20/4. Tiếp đó, vào giữa tháng 5, các video quảng bá du lịch Seoul với sự góp mặt của Son Heung-min và các cầu thủ trụ cột của LAFC sẽ được công bố trên kênh YouTube và mạng xã hội chính thức của "Visit Seoul".Thêm vào đó, thương hiệu "Seoul My Soul" sẽ xuất hiện trong các trận đấu của LAFC được phát trên nền tảng Apple TV. Các nội dung du lịch Seoul cũng sẽ được giới thiệu qua hệ thống quảng cáo ngoài trời tại sân vận động BMO, sân nhà của LAFC, vốn thu hút khoảng 400.000 lượt khách mỗi năm.