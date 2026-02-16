Chỉ số KOSPI tăng hơn 3% phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã tăng điểm mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026.Chỉ KOSPI mở cửa ở mức 5.642,09 điểm, tăng 135,08 điểm so với phiên trước, có lúc còn lên tới 5.681,65 điểm. Cuối phiên, chỉ số này đóng cửa ở mức 5.677,25 điểm, tăng 170,24 điểm (3,09%) so với phiên trước, lần đầu tiên vượt mốc 5.600 điểm.Đà tăng của chỉ số KOSPI được phân tích là nhờ ảnh hưởng tích cực từ thị trường chứng khoán New York (Mỹ) phiên giao dịch đêm ngày hôm trước, với sự tăng điểm đồng loạt của cả ba chỉ số chính.Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày cũng đóng cửa ở mức 1.160,71 điểm, tăng 54,63 điểm (4,94%). Lúc 10 giờ 41 phút sáng cùng ngày, Sở giao dịch chứng khoán hàn Quốc (KRX) đã lần thứ hai trong năm nay kích hoạt cơ chế "sidecar", lệnh ngừng mua trong vòng 5 phút nhằm hãm đà tăng quá nóng.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won-USD đạt 1.445,5 won đổi 1 UDS, tăng 0,6 won so với phiên trước.