Nhạc sĩ Hàn Quốc hợp tác cùng Đại học Oxford phát triển chương trình giáo dục quốc tế dựa trên K-culture

Nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Kim Hyung-seok ngày 19/2 cho biết đã ký kết thỏa thuận hợp tác với "Oxford Character", dự án thuộc khoa Chính trị và quan hệ quốc tế, Đại học Oxford (Anh) vào ngày 12/2 (giờ địa phương). Theo đó, hợp tác này nhằm hỗ trợ chương trình giáo dục của Trường nghệ thuật và khoa học quốc tế Hàn Quốc (KISAS), cũng như phối hợp nghiên cứu về nhân cách và năng lực lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật tại Hàn Quốc.Kim Hyung-seok được mệnh danh là "cỗ máy tạo hit". Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "In the name of love" của Kim Kwang-seok, "I believe" của Shin Seung-hun, "Behind you" của Park Jin-young, "The road to me" của Sung Si-kyung và phụ trách nhạc phim "All In" (tựa Việt: Ván bài định mệnh). Vào năm 2024, ông cho phép Đại học Oxford sử dụng hơn 1.400 ca khúc của mình trong chương trình giảng dạy tiếng Hàn, đồng thời tham gia hoạt động với tư cách nghiên cứu viên thỉnh giảng tại trường.Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phát triển chương trình giảng dạy tiểu học và trung học cơ sở tích hợp giáo dục sáng tạo, phát triển nhân cách và đào tạo kỹ năng lãnh đạo dựa trên làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu). Chương trình sẽ được ông Kim Hyung-seok áp dụng tại KISAS, Đại học Oxford cũng sẽ tổ chức các trại hè thiết kế riêng và trao chứng nhận cho học viên. Khác với mô hình đào tạo tại các công ty giải trí nhằm trực tiếp huấn luyện ca hát và vũ đạo cho các thanh thiếu niên để tạo ra nghệ sĩ K-pop, chương trình này hướng tới việc sử dụng văn hóa Hàn Quốc (K-culture) như một công cụ giảng dạy nghệ thuật và nhân văn nhằm đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ và tác giả có nhân cách và tư duy sáng tạo.Giáo sư Ed Brooks, Giám đốc điều hành dự án Oxford Character, nhận định K-culture đã trở thành một hình thức lãnh đạo toàn cầu, khi các nghệ sĩ K-culture có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc, góp phần định hình bản sắc và giá trị. Ông cho rằng quan hệ đối tác lần này sẽ bổ sung chiều sâu học thuật cho các thảo luận về một trong những phong trào văn hóa có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay, là Hallyu.Mặt khác, hai bên cũng có kế hoạch phát triển một mô hình áp dụng toàn cầu cho chương trình giảng dạy này và phân phối phi thương mại cho các nước đang phát triển và mới nổi ở Nam bán cầu. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí hợp tác trong việc mở rộng nghiên cứu về khả năng lãnh đạo văn hóa, cũng như thúc đẩy sự tham gia của công chúng.