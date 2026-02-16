Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị tuyên án sơ thẩm tù chung thân trong vụ nổi loạn

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul chiều ngày 19/2 đã tuyên án sơ thẩm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tù chung thân với cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn, nhẹ hơn mức đề nghị là tử hình của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ nổi loạn.Hội đồng xét xử cho rằng khó có thể phủ nhận việc bị cáo ban bố thiết quân luật với ý đồ là cản trở và làm tê liệt chức năng của Quốc hội trong một khoảng thời gian dài. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng công nhận việc cựu Tổng thống đã điều động quân đội nhằm gây ra bạo loạn. Điều này có nghĩa hành vi của ông Yoon đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội nổi loạn trong Luật Hình sự của Hàn Quốc, đó là "mục đích làm rối loạn Hiến pháp" và "gây bạo loạn".Về hình phạt tù chung thân, Hội đồng xét xử giải thích cựu Tổng thống đã trực tiếp và chủ động lên kế hoạch, đồng thời lôi kéo nhiều người tham gia vào vụ nổi loạn. Bị cáo hầu như không có thái độ xin lỗi về những chi phí xã hội khổng lồ mà vụ việc gây ra. Tòa án cũng lưu ý việc ông Yoon từ chối hầu tòa mà không có lý do chính đáng.Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã xem xét tới các tình tiết giảm nhẹ như kế hoạch có vẻ như đã không được chuẩn bị đến mức cực kỳ tỉ mỉ, có nỗ lực hạn chế tối đa sử dụng đạn thật hoặc vũ lực trực tiếp. Ngoài ra, Tòa án cũng cân nhắc tới việc hầu hết các kế hoạch đều bị thất bại, và bị cáo chưa có tiền án tiền sự, đã phục vụ ở vị trí công chức lâu năm, độ tuổi 65 tuổi cũng khá lớn.Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị truy tố giam giữ vào ngày 26/1 năm ngoái với cáo buộc cấu kết với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun ban bố thiết quân luật trái phép, vi hiến dù tình hình lúc đó không có dấu hiệu tình trạng khẩn cấp quốc gia.Ông Yoon cũng bị cáo buộc đã huy động quân đội và cảnh sát phong tỏa Quốc hội để ngăn cản việc biểu quyết dỡ bỏ lệnh thiết quân luật, đồng thời âm mưu bắt giam các nhân vật chủ chốt như Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik và Tổng thống Lee Jae Myung (khi đó là Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành).Mặt khác, Tòa sơ thẩm cùng ngày cũng tuyên phạt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun 30 năm tù giam với tội danh thực thi nhiệm vụ quan trọng trong vụ nổi loạn. Cựu Tư lệnh Tình báo quốc phòng Noh Sang-won bị tuyên phạt 18 năm tù giam, cựu Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Cho Ji-ho 12 năm tù, cựu Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Bong-sik 10 năm tù.Sau phần tuyên án, nhóm luật sư của cựu Tổng thống đã kịch liệt lên án phán quyết của Tòa, cho rằng nền pháp trị của Hàn Quốc đã bị sụp đổ. Ngược lại, Nhóm công tố viên đặc biệt đánh giá đây là một phán quyết ý nghĩa, nhưng vẫn còn những điểm đáng tiếc về phần công nhận sự thật và mức hình phạt. Dự kiến cả hai bên sẽ sớm kháng cáo. Khi đó, vụ án sẽ được xem xét tại Hội đồng xét xử chuyên trách vụ nổi loạn cấp phúc thẩm.