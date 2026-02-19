Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/2 cho biết cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Ai Cập Kim Yong-hyun đã được cử tham dự cuộc họp đầu tiên của "Hội đồng Hòa bình" được tổ chức tại Washington (Mỹ) vào ngày 19/2 (giờ địa phương).Bộ khẳng định Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian qua đã ủng hộ những nỗ lực do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng và thúc đẩy nhằm mang lại hòa bình cho Dải Gaza, bao gồm cả việc Seoul tham dự cuộc họp ra mắt lần này; đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục tham gia vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và ổn định tại Trung Đông.Hàn Quốc tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình với tư cách là nước quan sát, không phải thành viên chính thức. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Park Il cho biết Seoul sẽ thận trọng xem xét khả năng gia nhập chính thức hội đồng này trên cơ sở cân nhắc toàn diện mọi yếu tố.Trong một tin liên quan, tại cuộc họp ra mắt Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Trump cũng đề cập đến sự kiện gây quỹ viện trợ do Nhật Bản đề xuất đăng cai tổ chức. Ông cho biết các quốc gia khác trong khu vực bao gồm Hàn Quốc, Philippines và Singapore cũng sẽ tham gia.