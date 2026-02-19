Hơn một nửa du học sinh nước ngoài cảm thấy Hàn Quốc an toàn

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu do Phó Giáo sư Lee Hyo-jung thuộc Đại học Kookmin dẫn đầu ngày 19/2 đã công bố luận văn "Nghiên cứu về ý thức an toàn của du học sinh nước ngoài" trên tạp chí học thuật "Giao lưu văn hóa và giáo dục đa văn hóa".Theo kết quả khảo sát với 237 du học sinh đến từ 14 quốc gia như Mông Cổ, Trung Quốc đang theo học các trường đại học ở Seoul và lân cận thủ đô, hai tỉnh Nam và Bắc Jeolla, có 58,6% người được hỏi nhận định "xã hội Hàn Quốc an toàn".Về những rủi ro an toàn đáng lo ngại tại Hàn Quốc, 48,5% lựa chọn "tội phạm", tiếp theo lần lượt là "thiên tai" (32,5%), "tai nạn sinh hoạt" (27,4%), "tai nạn giao thông" (23,2%) và "bệnh truyền nhiễm/y tế" (17,7%). 2,5% trả lời không có rủi ro an toàn nào đáng lo ngại, cho thấy phần lớn du học sinh đều cảm nhận ít nhất một yếu tố rủi ro. Đáng chú ý, khi được hỏi về việc đã từng trực tiếp chịu thiệt hại do tai nạn hay tội phạm hay chưa, có tới 95,4% du học sinh trả lời là "chưa từng".Trong thang điểm đánh giá kiến thức và sự tự tin về ứng phó sự cố (tối đa 5 điểm), mục "hiểu biết về nguy cơ của các chất gây nghiện như ma túy" đạt điểm cao nhất với 3,89 điểm. Các kỹ năng như "đối phó khi xảy ra hỏa hoạn" đạt 3,37 điểm, "xử lý tai nạn giao thông khi lái xe" đạt 3,24 điểm, "ứng phó khi dịch bệnh bùng phát" đạt 3,22 điểm, "đối phó khi xảy ra sự cố sập tòa nhà" đạt 3,21 điểm. Hầu hết các chỉ số về ý thức an toàn này đều nằm ở mức trên trung bình.Tuy nhiên, các mục như "đối phó khi rò rỉ khí gas" (2,86 điểm), "xử lý tai nạn giao thông công cộng" (2,90 điểm), "hành động khi xảy ra thiên tai" (2,83 điểm) và "phương pháp hồi sức tim phổi" (CPR) cũng như "sơ cứu y tế" (2,76 điểm) có số điểm tương đối thấp.Dựa trên kết quả này, đội ngũ nghiên cứu phân tích rằng du học sinh còn thiếu năng lực ứng phó đối với các lĩnh vực an toàn đòi hỏi kiến thức chuyên môn hoặc những tình huống ít khi gặp phải trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Từ đó, nhóm đề xuất cần xây dựng hệ thống giáo dục an toàn phù hợp, có tính tới thời gian lưu trú, trình độ tiếng Hàn và quốc tịch của từng du học sinh.