Hàn Quốc ra mắt Nhóm xúc tiến kinh tế siêu đổi mới

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính và kinh tế Hàn Quốc ngày 20/2 công bố cải tổ "Nhóm xúc tiến kế hoạch chiến lược tăng trưởng mới" thành "Nhóm xúc tiến kinh tế siêu đổi mới" nhằm hiện thực hóa chiến lược kinh tế đặt trọng tâm vào thành quả.Nhóm xúc tiến kinh tế siêu đổi mới có sự tham gia của 9 Bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính và kinh tế, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông; sẽ bao quát 15 dự án tiên phong kinh tế siêu đổi mới được nêu trong "Chiến lược tăng trưởng kinh tế của Chính phủ mới".Các nhiệm vụ thực hiện bao gồm chíp bán dẫn công suất thế hệ mới, khoang chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), chất siêu dẫn, điện mặt trời và lưới điện thế hệ mới, điện gió ngoài khơi và hệ thống truyền tải điện một chiều điện áp cao (HVDC), hydro xanh và lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), cũng như các nhóm ngành Hàn Quốc như dược phẩm sinh học (K-bio), nội dung (K-contents), cụm tích hợp (cluster) mỹ phẩm làm đẹp (K-beauty), thực phẩm (K-food).Nhóm xúc tiến sẽ lập phương án giải quyết khó khăn của doanh nghiệp phát sinh trong thực tiễn, đồng thời cung cấp phương án hỗ trợ trọn gói như về ngân sách, thuế, tài chính, bồi dưỡng nhân tài, cải cách quy chế.Bộ Tài chính cho biết Nhóm xúc tiến đang lập ra các cơ chế xúc tiến thảo luận thực thi theo từng nhiệm vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm để thu thập ý kiến của các đơn vị.